L’industrie de l’hydrogène UE-Corée en un seul endroit : le Pavillon coréen à HYVOLUTION 2022

Le comité d’organisation du salon Hydrogen Mobility + (président Man-ki Jeong) s’intéressera en tant que structure commune coréenne et gardera un coin intact avec les organisations et établissements locaux liés à l’hydrogène à « HYVOLUTION 2022 », qui se tiendra à Paris Event Center du 11 au 12 mai.

Pavillon de la Corée : 11 organisations à HYVOLUTION 2022

Daeha

Daehyun ST

Université d’Ajou

FCMT

NK Éther

GPhilos

Hylium Industries

Ministère de l’Environnement

Association coréenne de l’industrie environnementale

Agence coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA)

Comité organisateur

Université d’Ajou

L’Université d’Ajou présentera également un capteur de changement de variété pour identifier les déversements d’hydrogène. L’innovation du capteur de changement de variété pour l’identification des déversements d’hydrogène créée par le groupe d’examen du professeur Hyung-tak Seo de l’Université d’Ajou est une présentation d’élite et un capteur de haute précision qui peut évaluer définitivement la fixation de l’hydrogène, et est une innovation fondamentale pour garantir l’utilisation protégée de l’hydrogène.

Daeha Co., Ltd

Daeha Co., Ltd. est une organisation qui acquiert une expérience pratique dans l’innovation en super haute tension qui fabrique et vend des équipements d’essai et d’examen pour les pièces d’hydrogène haute pression. La sécurité et la qualité inébranlable du matériel de test de Daeha ont été vérifiées par des producteurs locaux et des établissements d’exploration qui encouragent les pièces d’hydrogène. À l’écran, du matériel d’essai et d’examen des pièces d’hydrogène à haute pression, un équipement d’essai et d’examen des pièces d’hydrogène de fluide cryogénique, du matériel d’essai de pression d’hydrogène, un promoteur de gaz d’hydrogène et un cadre de compresseur pour les stations de remplissage d’hydrogène seront exposés.

Daehyun ST Co., Ltd

Daehyun ST Co., Ltd. est une principale organisation de couverture de ruban cultivée sur place qui fonctionne avec des organisations polyvalentes, de spectacle, de batterie, de semi-conducteurs et de couverture de ruban uniques. Ces derniers temps, il est entré dans le domaine des capteurs d’hydrogène et se concentre sur les capteurs colorimétriques et les organisations de capteurs responsables du bien-être de l’hydrogène. Le film de capteur colorimétrique d’hydrogène, qui sera présenté au salon, est un film qui peut distinguer extérieurement le déversement d’hydrogène en 5 secondes ou moins. De même, le film de caméléon et le film semi-conducteur seront également présentés.

FCMT Co., Ltd.

FCMT Co., Ltd. produit MEA et STACK, qui sont des pièces centrales de dispositifs d’énergie à hydrogène, compte tenu du plan et de l’innovation d’assemblage de MEA (Membrane Electrode Assembly), et est une organisation particulière MEA digne de confiance qui a récemment été choisie comme établissement conjoint de R&D pour la restriction des cadres de MEA (layer terminal get together) est un rassemblement de type film qui déclenche une réponse de substance parmi l’oxygène et l’hydrogène dans un module d’alimentation en hydrogène et le convertit en énergie électrique.

NK Éther

Le principal producteur passe beaucoup de temps dans des compartiments super énormes en Corée, a l’intention de se ranger sur des remorques à tubes à hydrogène, des stocks ASME et des tonnes en Y pour le stockage extraordinaire de gaz à semi-conducteurs à ce salon. NK Aether couvre différents domaines modernes tels que le gaz extraordinaire des semi-conducteurs, l’énergie hydrogène, le gaz de pétrole et différents cadres modernes de transport et de capacité de gaz, à la lumière de l’innovation de fabrication de compartiments à gaz à très haute tension agrégés au cours des dernières années.

GPhilos

C’est une organisation qui représente une autorité considérable dans la fourniture de cadres et d’arrangements d’hydrogène vert avec une innovation de transformation de l’énergie respectueuse de l’environnement, et elle est la première en Corée à construire et à travailler une centrale d’hydrogène vert à base d’énergie. Le cadre Green Hydrogen (P2G) de GPhilos est un cadre incorporé qui intègre l’électrolyse de l’eau ainsi que des étapes d’utilisation de l’hydrogène telles que la pression et la capacité, et des unités d’énergie. En outre, les convertisseurs d’alimentation à pile à combustible et de nouveaux dispositifs d’alimentation respectueux de l’environnement seront déclarés à HYVOLUTION 2022.

Hylium Industries

Hylium Industries, une aventure de start-up KIST, a un passé rempli de création autonome d’innovations en matière de création, de capacité, de transport et de bien-être de l’hydrogène fluide, sans précédent pour la Corée. Les articles importants comprennent des stations de remplissage d’hydrogène fluide, des drones d’hydrogène fluide, des réservoirs de stockage d’hydrogène fluide et des liquéfieurs d’hydrogène.

Une autorité du groupe consultatif sur le tri a déclaré : « Lors de cette présentation, nous éduquerons l’UE sur les dérives de l’industrie de l’hydrogène locale, et nous planifierons et travaillerons un lieu de relations publiques pour faire progresser les échanges commerciaux dans l’industrie privée de l’hydrogène, avec KOTRA. »

Dans le sens des aiguilles d’une montre en haut à gauche : FCMT MEA, Hylium Industries Hydrautique à hydrogène liquide, GPhilos P2G System, film Daehyun ST

En attendant, HYVOLUTION est le plus grand salon B2B (business-to-business) de l’industrie de l’hydrogène en France, animé par GL Events. Cette année, plus de 250 organisations et établissements liés à la chaîne d’estime de l’hydrogène du monde entier s’intéresseront à la mobilité, à l’énergie et à l’industrie. Le Comité d’organisation de la mobilité de l’hydrogène de Corée s’intéressera à l’exposition en tant que structure conjointe en marquant une NDA pour le commerce de présentation avec l’organisation française GL Event.