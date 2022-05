iPhone 14 Pro : une fuite dévoile la fiche technique et le prix du smartphone

Une nouvelle fuite d’information vient de préciser une nouvelle fois la fiche technique de l’iPhone 14 Pro. Des mois avant l’annonce du smartphone par Apple, tout y passe : écran OLED, puce A16 Bionic, 6 Go RAM, entre 128 Go et 1 To de stockage, module photo avec nouveau capteur principal, encoche avec deux poinçons… Le prix de ce modèle a aussi été divulgué.

L’iPhone 14 Pro n’a plus rien à cacher ?

Sur Twitter, le leaker @Shadow-Leak vient de lever le voile sur plusieurs éléments de la fiche technique de l’iPhone 14 Pro. Commençons par un élément qui va directement toucher au porte-monnaie des consommateurs : le prix. En effet, l’informateur a annoncé que le prix de départ du smartphone, dans sa version 128 Go, serait de 1 099 $, soit 100 $ de plus que l’iPhone 13 Pro (999 $).

Au niveau des caractéristiques techniques, l’iPhone 14 Pro aurait tout d’abord droit à une dalle OLED LTPO de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une définition de 2532 par 1170 pixels et une résolution de 460 PPP. À noter, Ross Young (analyste spécialiste du marché des écrans) est venu réagir à ces premières informations en soulignant que « la taille de l’écran n’est pas correcte, légère augmentation, ce qui signifie que la définition n’est probablement pas correcte non plus ». Ce dernier n’a cependant pas partagé plus de détails à ce sujet.

Nous apprenons ensuite que l’iPhone 14 Pro serait équipé de la puce A16 Bionic, soit la successeure à l’A15 Bionic embarquée dans les iPhone 13, mais aussi l’iPhone SE 5G et l’iPad mini 6. Elle serait accompagnée de 6 Go de RAM LPDDR5 et d’une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To. Pour la partie photo, cette génération aurait droit à un module arrière composé d’un nouveau capteur principal de 48 Mpx (F/1.3) et de deux capteurs de 12 Mpx.

Shadow_Leaks souligne ensuite que l’encoche serait belle et bien remplacée par un poinçon ovale en forme de pilule. Pour rappel, ce dernier devrait renfermer les capteurs Face ID. Un autre poinçon serait aussi de la partie pour la caméra selfie. Pour finir, il confirme la présence d’un châssis fait à base d’un alliage de titane.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame



6GB+128GB: $1099 🫧

