Outlook : de la publicité ajoutée à l’application Android et iOS

Le temps de la gratuité est terminé pour Outlook. Microsoft continue en effet à ajouter de la publicité dans l’application Android et iOS, plus précisément dans la boîte de réception classique. Cela concerne cependant uniquement les utilisateurs gratuits du service de messagerie. Les personnes ayant un abonnement Microsoft 365, soit l’accès à toutes les applications de bureautiques de la firme américaine, ne verront ainsi pas de contenu publicitaire.

Les publicités s’étendent dans Outlook

Microsoft vient d’annoncer l’arrivée de plus de publicité dans son application Outlook pour iOS et Android. Petit rappel, il est possible d’avoir deux types de boîte de réception : une première somme toute classique avec tous les mails reçus ensemble ; et une seconde divisée en deux boîtes de réception différentes, « Prioritaire » pour les mails importants et « Autre » pour le reste.

Auparavant, la publicité était présente uniquement dans l’onglet « Autre » pour les utilisateurs gratuits. Dorénavant, les personnes utilisant la boîte de réception unique, soit la version sans les deux boîtes de réception (Prioritaire et Autre). D’après les informations de The Verge, ce changement a été instauré durant ses derniers mois.

Caitlin Roulston, porte-parole de Microsoft, a d’ailleurs déclaré auprès du média américain : « Pour les utilisateurs gratuits d’Outlook, les publicités sont affichées dans leur boîte de réception et ils peuvent choisir d’activer la fonction ‘Boîte de réception Prioritaire‘ s’ils souhaitent voir les publicités uniquement dans la boîte de réception ‘Autre‘ ».

Ces publicités dans l’application Outlook s’affichent de façon assez perturbante, étant donné qu’elles prennent tout simplement la même forme d’un mail. Le mail publicitaire est simplement notifié par une mention « Pub » encadrée à droite du nom de l’annonceur. En appuyant dessus, l’utilisateur est directement redirigé vers une page web externe en lien avec la publicité.

