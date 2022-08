Elektric Park Festival 2022 : un week-end électro proche de Paris !

Après une édition de tous les records en 2021, Elektric Park célèbrera une nouvelle fois la musique électronique sous toutes ses formes ! Les 3 et 4 septembre 2022, sur l’Ile des Impressionnistes, le festival accueillera pour sa 12e année 30 000 festivaliers & plus de 80 artistes sur ses 5 scènes ! Un line-up complet qui promet de surprendre les amateurs de bonne musique. Un week-end en amoureux ou entre amis, voilà ce que nous vous proposons pour terminer l’été en beauté !

Elektrik Park Festival pour clôturer l’été

Festival open air parisien, l’Elektrik Park est un week-end mythique pour les amateurs de musique électronique. Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles, de la Techno à l’EDM en passant par le Hardstyle et la Trance. Ce week-end musical se déroule en journée, pour apprécier les nombreux artistes sous un soleil de plomb et profiter des animations et food trucks sur place. 46 000m2, c’est la taille de l’Ile des Impressionnistes de Chatou. D’ailleurs les déguisements sont plus qu’appréciés ! Tous les ans, Elektric Park Festival offre un PASS pour l’année suivante au groupe ayant le meilleur déguisement !

Plus de 80 artistes pour 2 jours de musique

Pour la première fois en France, les patrons de la French Touch Boombas, Étienne de Crécy & DJ Falcon clôturons à 6 mains la Main Stage d’EPK le dimanche. De son côté, Joachim Garraud nous présentera son projet live electro “Avoriaz” en duo avec l’artiste Delaurentis. Enfin, nous sommes très heureux d’annoncer la 1re création EPK : Graviity x Jon Bovi !

Se joignent aussi à l’affiche : NTO, Ace Ventura, Arnaud Rebotini en live, ONYVAA, Sajanka, Mandy, Kanine, Creeds, Murdock, Ouai Stéphane, Teho, Vantage, Damien RK, Rivo, Venga ; et toujours des b2b d’exception : Devotion b2b Xense, Basstrick b2b Koos & Asdek b2b …

Infos Pratiques

Samedi 3 Septembre : 11h – Minuit

Dimanche 4 Septembre : 11h – 22h

Billetterie : https://www.elektricpark.com/billetterie