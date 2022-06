Le Delta Festival, 5 jours de musique et d’entrepreneuriat

Inutile de vous l’apprendre, la saison des festivals a bien repris depuis plusieurs semaines avec We Love Green, Marvellous Island ou encore Marsatac ! L’été vient de sonner son arrivée, il est temps pour des milliers de festivaliers de se retrouver au bord de la mer, sur l’une des plus belles plages de France, le Prado ! Destination le Delta Festival du 29 Juin au 3 Juillet où plus de 250 artistes se sont donnés rendez-vous pour mettre l’accent sur la fête et le renouveau !

Plus de 250 artistes étalés sur 5 jours et 5 scènes

BigFlo & Oli, Carl Cox, Kungs, PNL, Sean Paul, etc… Il y en aura pour tous les goûts lors de ces 5 jours de fête ! Après une période difficile pour le Delta Festival qui s’est vu annuler une édition à cause du Covid, cette 7ème édition affiche une ère de renouveau et de grandiose ! Plus de 30 000 festivaliers se retrouveront quotidiennement pour taper du pied mais aussi participer aux nombreuses activités.

Un village de start-up au sein du Delta Festival

Pour cette 7ème édition, le Monde des Possibles, initie en 2022 l’une des plus grandes conventions citoyennes pour la jeunesse de France. Cette concertation a pour objectif d’imaginer collectivement un monde meilleur pour demain, un monde qui fasse rêver la jeunesse et incite à l’entrepreneuriat. Pour cela, le Delta Festival peut compter sur la force et l’énergie de 450 associations étudiantes provenant de 36 villes universitaires en France et en Europe, 150 start-up, 200 structures associatives/ONG, entreprises et institutions, engagées au niveau local, national et international.

Véritable village dans la ville de Marseille, le Delta Festival va faire rythmer plus de 150 000 festivaliers au cours de cette semaine. Nous aurons l’occasion de découvrir cette nouvelle édition sur place, mais également d’échanger avec de nombreuses start-up à qui nous donneront la parole, sur notre Instagram ou sur Le Café du Geek.

D’ailleurs, plus que quelques places sont disponibles sur le site officiel !

Infos Pratiques

Les mercredi 29 et jeudi 30 juin, de midi à minuit / les vendredi 1er et samedi 2 juillet, de 12 h à 2 h / le dimanche 3 juillet, de midi à minuit.

Horaires de baignade : 12 h-19 h

Horaires des villages : 12 h-19 h.

Monde des Possibles : mercredi : culture, jeudi : santé, vendredi : économie, samedi : environnement et dimanche : vivre ensemble.