Spider-Man 2 débarque enfin sur PC avec des améliorations inédites

Sony confirme la sortie de Spider-Man 2 sur PC pour le 30 janvier 2025 via Steam et l’Epic Games Store. Pour rappel, ce jeu, initialement exclusif à la PlayStation 5, est l’une des plus grandes licences de la console. Ce portage sur PC inclura l’ensemble des DLC du jeu, ainsi que des fonctionnalités spécifiquement pensées pour les joueurs PC.

Un portage complet avec des options spécifiques pour les joueurs sur PC

Spider-Man 2 sur PC ne se contentera pas de proposer la même expérience que sur PlayStation. Le jeu bénéficiera de nombreuses optimisations et fonctionnalités spécifiques à la plateforme. Mike Fitzgerald, directeur de la technologie chez Insomniac, a détaillé certaines de ces nouveautés. Les joueurs pourront profiter de commandes personnalisées pour le clavier et la souris, ainsi que d’une compatibilité avec les écrans ultra larges. De plus, des options graphiques améliorées seront disponibles, notamment des options de ray tracing, une technologie qui permet un rendu de la lumière plus réaliste, rendant le jeu visuellement impressionnant.

Nixxes assure le portage après avoir travaillé sur d’autres grands titres de Sony

Le studio Nixxes, responsable de ce portage, n’en est pas à son coup d’essai. Ce studio a déjà assuré les portages PC des précédents titres de la franchise Spider-Man. C’est notamment le cas du jeu original et du spin-off Miles Morales. Leur travail a été salué pour la qualité des adaptations sur PC, et ils continuent dans cette lancée avec Spider-Man 2. En plus de ce projet, Nixxes travaille également sur un remaster d’Horizon Zero Dawn, prévu pour le 31 octobre. Leur expertise garantit donc une excellente qualité pour cette version PC de Spider-Man 2.

Une stratégie claire de Sony pour élargir son catalogue de jeux sur PC

Spider-Man 2 n’est pas un cas isolé dans la stratégie de Sony. L’entreprise a clairement décidé de porter une partie de ses grandes licences sur PC, élargissant ainsi son public. Depuis quelques années, des jeux comme Ghost of Tsushima ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart ont fait le saut vers le PC, avec un accueil très positif de la part des joueurs. Ce portage de Spider-Man 2 est d’ailleurs l’un des plus rapides jamais réalisés par Sony, avec une sortie PC moins de deux ans après la sortie initiale sur PlayStation 5.

Pas de contenu supplémentaire prévu pour les versions PlayStation et PC pour Spider-Man 2

Malgré ce lancement sur PC, Sony a également confirmé qu’il n’y aura pas de contenu additionnel pour Spider-Man 2, ni sur PlayStation, ni sur PC. Cette annonce met fin aux espoirs de certains fans qui espéraient de nouveaux chapitres ou des extensions de l’histoire. Cependant, le jeu offre déjà une expérience riche et complète, avec des heures de contenu, ce qui satisfait la majorité des joueurs.