Microsoft : Copilot est désormais en application native sur Mac

Microsoft a récemment déployé une application Copilot dédiée sur Mac. Jusqu’à présent, cet assistant d’intelligence artificielle n’était accessible que via un navigateur. Mais, désormais, Microsoft Copilot est désormais intégré directement à macOS. Même si cette nouveauté facilite son utilisation, cette application native n’est pour l’instant accessible que dans certains pays.

Que faut-il savoir sur cette application native de Copilot sur Mac ?

L’application Copilot native sur macOS a été déployée le jeudi 27 février 2025. Pour le moment, elle est disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les fonctionnalités de l’application semblent être identiques à celles de la version Web de Copilot. Apparemment, la différence est que l’application Mac comprend un raccourci clavier, Commande + Espace, pour ouvrir rapidement l’application. Il est également possible d’utiliser le mode sombre pour les utilisateurs qui préfèrent ce mode d’affichage.

Avec cette intégration, Microsoft voudrait rendre Copilot plus accessible et chercherait à attirer plus d’utilisateurs face à la concurrence. De plus, l’entreprise mise également sur une adoption plus large de son assistant IA en le rendant disponible sur iPhone et iPad. Pour information, Copilot permet d’utiliser les modèles d’OpenAI, Dall-E 3 et GPT-4o, et de Microsoft pour traiter du texte, engager une discussion avec l’assistant et générer ou modifier des images.

Microsoft semble encore tester cette application avant une extension mondiale

Par ailleurs, il est possible d’utiliser Copilot gratuitement. Néanmoins, les utilisateurs qui souhaitent disposer d’un accès plus large au service pourront souscrire à la version payante, Copilot Pro, pour 22 euros par mois. Notons que cette application native de Copilot peut fonctionner sur tout Mac Apple Silicon qui dispose de la version macOS 10.4.

Pour le moment, Microsoft n’a pas précisé de date pour le déploiement de cette application native dans d’autres pays, notamment la France. Apparemment, l’entreprise souhaite encore tester son assistant sur un nombre restreint d’utilisateurs avant une extension mondiale. Malgré tout, cette décision de Microsoft semble indiquer que l’entreprise veut imposer son IA comme un standard, même sur les appareils d’Apple alors que l’entreprise à la pomme développe aussi ses propres fonctionnalités d’IA.