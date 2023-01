Quelles sont les meilleures marques de vélos électriques en Europe ?

De la fin du 20e siècle à nos jours, la protection de l’environnement est devenue l’enjeu principal des États et de nombreuses autres organisations nationales et internationales. Pour réduire considérablement les changements climatiques, les sciences et technologies sont mises à contribution. Ainsi, les moyens de déplacement écologiques tels que le vélo électrique sont-ils nés. Depuis, de nombreuses marques s’investissent à produire de meilleurs vélos à assistance électrique pour une mobilité écologique et responsable. Dans le présent article, vous découvrirez les meilleures marques de vélos électriques européennes.

IWEECH : des vélos à assistance électrique haut de gamme

IWEECH est une marque de vélo électrique française. Lancée en 2017 dans la ville de Marseille par l’entreprise Bellatrix, elle s’est imposée en peu de temps sur le marché européen des vélos à assistance électrique grâce aux performances de ses différents modèles de vélos. De leurs designs à leurs assemblages en passant par l’intégration de logiciels à leurs systèmes, les vélos de cette marque sont créés et montés par des mécaniciens et ingénieurs français. La marque de vélo électrique haut de gamme IWEECH est devenue l’un des porte-flambeaux du Made in France.

CUBE : le géant allemand qui s’impose au-delà de l’Europe

CUBE est la marque de vélos à assistance électrique fondée en Allemagne en 1993 par Marcus Puerner. Considérée aujourd’hui comme l’un des piliers du vélo électrique en Europe, cette marque est notamment connue pour être le sponsor de nombreux évènements sportifs. Misant plus sur la résistance, les vélos électriques CUBE sont conçus pour tenir face aux chocs en situation réelle. Pour s’assurer de la qualité des vélos, la marque les soumet, après fabrication, à des contraintes de charge, des freinages brusques et des chocs. Les vélos de la marque CUBE sont déclinés en catégories. Vous y trouverez par exemple des vélos de villes électriques, mais également des vélos électriques de loisirs et sportifs.

Stromer Bike : les bicyclettes à assistance électrique suisses

C’est en 2009 que Thomas Binggeli a, dans l’exploitation agricole de ses parents en Suisse, fondé la marque Stromer. Il avait alors lancé le modèle Stromer V1, un vélo très rapide à son époque et qui se démarquait des autres vélos à assistance électrique par son design particulier et son générateur intégré dans un tube inférieur. Plus tard, la marque gagnera en popularité grâce à la puissance de ses vélos et aux innovations qu’elle apporte. De nouveaux modèles verront le jour sous cette marque : le ST1, le ST7, le ST5 ABS, etc. Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des meilleures marques de vélos électriques en Europe, mais également dans le monde.

Kalkhoff : le constructeur allemand qui rayonne en Europe



Kalkhoff était, à ses débuts, une petite usine familiale basée en Allemagne. Elle se développera comme une véritable marque vers la fin du 20e siècle pour ensuite s’imposer comme l’une des meilleures marques de vélos de ville et de randonnée. Au début du 21e siècle, elle fut l’une des premières marques européennes à investir dans le vélo électrique. Kalkhoff s’est alors imposée comme l’une des meilleures marques de vélos à assistance électrique en Europe. Elle doit son succès au confort et à la sécurité que confèrent ses vélos à leurs utilisateurs et à la durabilité de ses modèles.

Décathlon : l’un des leaders français de la distribution de vélo électrique en Europe

Décathlon est connu dans toute l’Europe pour être le fournisseur de nombreuses marques de vélos à assistance électrique de meilleure qualité à des prix abordables. Lorsque Décathlon commença son projet en 1986, il fournissait ses vélos sous la marque « Décathlon Cycles ». Mais aujourd’hui, ce n’est plus une seule marque qui constitue le projet.

EOVOLT : le géant des vélos électriques pliables

EOVOLT a été fondée en 2016 par Baptiste Fullen et Luca Chevalier. Cette marque va vite s’imposer sur le marché européen grâce à son concept de vélo électrique pliable. Aujourd’hui, EOVOLT est l’une des meilleures marques de vélos à assistance électrique en Europe.

Yuba : la marque à suivre de vélos électriques cargo

La marque Yuba a été fondée en 2006 par Benjamin Sarrazin. Elle produit des vélos électriques qui ont de grandes capacités de charge. Elle a été beaucoup inspirée par les marchands d’Afrique de l’Est.

Source 1 : Vélo Électrique : Actualités, Avis, Tests & Nouveautés

Source 2 : Marques de VAE : tous les fabricants de VAE avec moteurs Bosch