Au CES 2023, Motorola a présenté son nouveau smartphone, qui s’inspire des ordinateurs portables Lenovo, sa maison mère. Le ThinkPhone s’adresse aux professionnels en mettant l’action sur la fiabilité et la qualité de fabrication.

ThinkPhone, le premier smartphone de Lenovo

Lenovo veut élargir sa gamme de produits B2B et ne plus se limiter aux ordinateurs ThinkPad. L’entreprise chinoise s’est donc associée à Motorola, sous son aile depuis 2014. Pour célébrer le 30e anniversaire des ThinkPad, le géant chinois a décidé de lancer le ThinkPhone, présenté comme un équivalent mobile des ordinateurs ThinkPad.

Le ThinkPhone ne mise pas sur les performances brutes, mais plutôt sur le soin apporté à la conception, afin qu’il puisse servir dans toutes les situations. Il possède un châssis ultra renforcé en fibre aramide, il est conforme aux normes MIL-STD 810H et IP68 lui permettant de résister à une chute de 1,5 m ou à une immersion jusqu’à 1,5 m. Véritable marque de fabrique des ThinkPad, le bouton rouge se retrouve sur la tranche et permet d’accéder à un raccourci personnalisable.

Coté caractéristiques, il arbore un écran de 6,6 pouces Full HD+ au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est animé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et dispose de connectivité 5G et wifi 6E. Il embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels et propose la charge rapide TurboPower à 68W.

Un smartphone dédié aux professionnels

Le ThinkPad se destine aux entreprises et non au grand public, comme en témoignent les nombreuses fonctionnalités présentes au sein de l’appareil. Le Lenovo ThinkPhone de Motorola propose en effet des services de protection et une gestion pour les entreprises. Ces fonctions sont soutenues par ThinkShield, une plateforme gérée par les services informatiques peuvent déployer les ThinkPhone auprès des utilisateurs finaux et gérer l’ensemble de leur parc avec Moto OEMConfig et Moto Device Manager.

Le ThinkPhone de Motorola et Lenovo sera disponible à la fin du mois de janvier 2023 au prix public de 999 €.

