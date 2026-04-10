AI Alliance lance Tapestry pour une IA souveraine et prometteuse

AI Alliance marque un tournant majeur dans le monde de l’intelligence artificielle (IA). Cette organisation lance aujourd’hui le projet Tapestry, une initiative ouverte et collaborative. Son objectif : permettre à chacun de développer des modèles d’IA performants tout en préservant la souveraineté des données et l’indépendance des acteurs. Découvrons cette grande innovation portée par une communauté internationale.

Lancement du projet tapestry : une IA ouverte et souveraine

Le projet Tapestry se présente comme une nouvelle plateforme à code source ouvert. Elle permet à des organisations du monde entier de travailler ensemble. Le but est de créer des modèles d’IA pionniers et puissants, sans centraliser les données ni le calcul. Ainsi, chaque participant garde le contrôle de ses données sensibles.

De plus, ce projet répond à une demande urgente : celle d’une intelligence artificielle souveraine et ouverte. Aujourd’hui, l’IA reste dominée par quelques grandes entreprises privées. Avec Tapestry, chacun pourra enrichir un socle commun puis développer, de manière indépendante, ses propres modèles. C’est une avancée pour la diversité culturelle et la sécurité numérique.

Yann le cun, conseiller scientifique du projet tapestry

Le lancement du projet Tapestry s’accompagne d’une nomination prestigieuse. Yann Le Cun, prix Turing et pionnier mondial de l’IA, devient le conseiller scientifique en chef d’AI Alliance et de Tapestry. Il guidera l’orientation scientifique et le développement technique du projet.

Son expérience et sa vision sont des atouts majeurs pour garantir le succès de l’initiative. Yann Le Cun souligne l’importance de l’ouverture et du partage dans la science et l’innovation. Avec son engagement, Tapestry prend une dimension internationale et scientifique solide.

Collaboration mondiale pour des modèles d’ia fédérés

La force de AI Alliance réside dans sa capacité à rassembler plus de 200 organisations, venues de 29 pays. Cette coalition défend l’idée d’un développement collaboratif. Chacun peut contribuer à la création de modèles communs, puis les adapter à ses propres besoins, secteurs ou contextes culturels.

Cette approche s’appuie sur une fédération technique, où le contrôle local est central. Concrètement, cela veut dire que l’on bénéficie de ressources partagées sans perdre sa souveraineté. Les ateliers prévus à Paris renforceront encore la mobilisation des acteurs techniques mondiaux autour du projet Tapestry.

Avec Tapestry, AI Alliance pose les bases d’une nouvelle ère pour l’IA : plus ouverte, plus responsable, respectueuse de la souveraineté et inclusive. Ce projet incarne l’ambition d’une IA accessible à tous, soutenue par une expertise de haut niveau et une volonté de coopération mondiale. À suivre de près pour tous ceux qui croient en une intelligence artificielle éthique et ouverte.

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