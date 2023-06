HTC U23 Pro – La célèbre marque Taïwanaise fait son grand retour

Il y avait bien longtemps que HTC n’avait pas fait parler d’elle sur le segment des smartphones. En effet, l’âge d’or de la marque Taïwanaise date d’il y a quelques années, avec d’excellents smartphones comme la série des HTC One. Aujourd’hui, la marque revient avec un smartphone milieu de gamme plutôt aguicheur, répondant au nom de code U23 Pro.

Une partie photo costaud sur le papier

Comptant quatre capteurs photo, ce HTC U23 Pro saura être polyvalent sur le terrain de la photo. La caméra principale dispose d’une résolution de 108 Mpx, accompagné de l’OIS (stabilisation optique) ainsi qu’une ouverture à f1/7 pour des bonnes performances en faible luminosité. Ce dernier permettra également d’enregistrer des vidéos stabilisées en 1080p avec une compatibilité HDR. Les autres capteurs seront utilisés pour du grand angle (8 Mpx), de la macro (5 Mpx) ou encore en tant que capteur de profondeur. À noter que le smartphone intègre un mode Super Night, qui permettra de prendre des clichés sans trop de grains si la luminosité vient à baisser.

Un écran qualitatif

Comme de plus en plus souvent de nos jours, HTC à fait le choix d’un écran OLED pour son U23 Pro. Un très bon choix de la marque, d’autant plus avec cette diagonale de 6.7″. Seule la résolution est plus faible que la concurrence, avec du FHD+ (1080 × 2400 pixels). La marque à penser à tout et à appliquer un traitement Gorilla Glass Victus, afin de protéger l’écran des rayures et autres chocs de la vie quotidienne. Information importante à noter, ce HTC U23 Pro est certifié IP67.

Des performances à la hauteur du prix

Afin de conserver un tarif agressif, HTC a choisi de réduire les coûts au niveau du processeur. C’est donc un Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 que nous retrouvons, accompagné de 12 Go de RAM. Côté stockage, comptez 256 Go, extensible par microSD. La batterie est de 4600 mAh et sera rechargée grâce à une charge rapide de 30W.

Pour ce qui est du tarif, il faudra compter 549€ (sur le site officiel), bien loin des flagship de la concurrence.