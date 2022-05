Test – Eufy RoboVac L70 Hybrid : un aspirateur robot convaincant ?

En 2021, les robots aspirateurs sont de plus en plus nombreux sur le marché, avec tous types de propositions. Cependant, certaines références sur le marché comme le Eufy RoboVac L70 Hybrid de Anker possèdent des arguments que nous allons étayer ici en détail, pour voir ce que propose précisément le robot aspirateur.

Unboxing et design : La simplicité avant tout !

Entre le moment de réaliser le test et la publication, nous avons perdu toutes les photos malheureusement. Donc le test sera illustré des visuels web.

Par conséquent, nous avons reçu le dernier aspirateur robot de la marque Anker dans une boîte qui pèse 7,5 kg. Il y a quelques informations au recto et au verso, mais nous entrerons dans les détails plus tard. L’Eufy RoboVac L70 Hybrid est prêt à l’emploi et est livré avec un guide de démarrage rapide, un manuel plus complet (disponibles en plusieurs langues), avec aussi une base et un chargeur. La brosse rotative est en place, la brosse centrale aussi, sans oublier le filtre à poussière. Enlevez évidemment tout le plastique et le tour est joué. Et pour couronner le tout au niveau de la première prise en main, ce modèle lancé à 500 € est connecté en Wi-Fi grâce à l’app EufyHome.

Au niveau de son design, il faut noter que le produit est assez haut, ce qui peut être embêtant pour passer sous des meubles très bas. Hormis ce souci, le design reste vraiment simple, puisque la partie construction est largement maîtrisée de la part de Anker. Le robot reste simple dans la conception, avec un usage du plastique discret. Le châssis reste vraiment solide, et les petits chocs n’abiment pas le produit.

Logiciel : Une application pour gérer son aspirateur

Le RoboVac L70 Hybrid est un robot aspirateur connecté, comme on peut s’y attendre. L’application Eufy Home vous permet de le piloter à distance, et de gérer ses plannings de nettoyage. Vous pouvez par exemple suivre le robot en temps réel dans l’application, au fur et à mesure qu’il cartographie et nettoie votre appartement. L’application permet des usages classiques comme le démarrage et l’arrêt à distance des robots, un nettoyage hebdomadaire peut également être organisé, et bien sûr, l’accès à une carte de gestion de l’aspirateur. L’application EufyHome vous permet d’accéder à tous les paramètres de l’aspirateur en quelques clics : Notification, programme, langue, mode de lavage, contrôle manuel, maintenance, mise à jour, etc. Si votre robot rencontre un problème, comme un blocage, vous recevrez une notification sur votre smartphone vous invitant à “secourir votre aspirateur”.

L’utilisateur peut visualiser l’itinéraire du robot en temps réel et identifier la pièce dans laquelle il se trouve. Après chaque passage, EufyHome fournira une carte assez précise de l’environnement du pilote de périphérique. Vous avez le choix entre quatre modes de nettoyage : Silencieux, Standard, Turbo et Max. Comme la plupart des robots de ce niveau, il sait revenir à sa base s’il n’a plus assez de batterie pour terminer son nettoyage, ainsi que reprendre sa mission là où il s’était arrêté après s’être rechargé. Tout cela est visible sur l’app. Si vous voulez qu’il évite la gamelle du chat ou d’autres objets qui dérangent, vous pouvez configurer des restrictions virtuelles dans l’application : il n’est pas nécessaire d’installer des bornes ou des lattes magnétiques.

Nous apprécions vraiment la simplicité d’usage de l’application EufyHome.

Fonctionnalités & navigation

Le robot Anker propose différents types de fonctions, avec une flexibilité agréable à l’utilisation. Selon nous, cela reste un point fort du produit. Nous noterons qu’au niveau de l’aspiration, le produit est au rendez-vous. Cet aspirateur est doté de la fonction BoostIQ qui permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du sol sur lequel il se trouve. Cet aspirateur suit une trajectoire plutôt méthodique. Il s’emploie tout d’abord à dégager les extrémités de la pièce pour ensuite nettoyer l’intérieur en suivant un chemin en zigzag. Globalement, il lui suffit d’un seul passage pour nettoyer l’intégralité de la pièce et il assure une couverture parfaite des surfaces.

En matière de fonctionnement, il existe le mode classique, qui assure dans son package 4 modes, avec le mode Silencieux, Standard, Turbo et Max. En fonction de ce dernier, l’aspirateur ajuste sa puissance d’aspiration. Attention, en mode Turbo et Max, le produit est un peu bruyant, la ou en mode standard, cela reste supportable en tout point et en mode silencieux, faire une sieste à côté sera possible. L’Eufy RoboVac l70 Hybrid ne fait pas partie des aspirateurs les plus bruyants en soi, bien au contraire. Son niveau sonore oscille entre 56 dB et 59 dB, ce qui reste dans les normes à ce prix.

Mais le robot propose deux autres fonctionnalités. Voici en détail ces deux fonctions :

Mode spot : Le mode spot est un peu caché dans l’application, mais il existe. Après être entré dans la page du robot, cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de l’écran, puis cliquez sur « Contrôle manuel » pour accéder aux options du guide et au célèbre motif de points. Après activation, le robot restera latéralement dans une zone de 1 mètre carré pour le nettoyage. Il définit d’abord le contour de ce carré, puis effectue des allers-retours dans un sens, puis des allers-retours dans l’autre sens.

Mode serpillère : Ici, un mode serpillère est proposé. Il ne s’agit pas d’un robot qui va frotter et nettoyer de A à Z le sol à votre place, mais seulement laisser couler un peu d’eau qui sera étalée par la lingette que vous pouvez rajouter à l’arrière du robot. Cela permettra d’enlever les saletés les plus tenaces. Le module s’installera à l’arrière de votre petit robot.

Globalement, en matière de fonctionnalité, le RoboVac L70 est qualitatif, puisque l’application permet vraiment de gérer facilement les modes de fonctionnement de l’aspirateur.

Autonomie : Un robot endurant

L’Eufy RoboVac l70 Hybrid est un aspirateur-robot vraiment endurant. L’autonomie tourne autour de 2h20 en mode Standard et de 2h00 en mode Max. S’il n’est pas le plus autonome dans sa catégorie, son autonomie lui permet toutefois de nettoyer tout un étage sans avoir à être rechargé une seule fois. Et dès qu’il s’est acquitté de sa tâche, comme dit précédemment, il retourne automatiquement à sa base. Une recharge dure 3h environ.

Conclusion du test

Anker propose quelque chose de vraiment bon, malgré le tarif assez élevé. Il est évident que l’Eufy RoboVac l70 Hybrid est un bon aspirateur-robot qui fera très bien ce qu’on lui demande au quotidien. Il prend son temps pour aspirer certes, mais se montre très précis dans ses déplacements et la gestion des obstacles. L’application aide énormément à rendre le robot intelligent, et il s’adapte à plusieurs types d’environnement.

