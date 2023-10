Apple : l’iPhone 15 fait un flop en Chine

L’iPhone 15, le dernier-né de la firme à la pomme, n’a pas réussi à percer en Chine. Selon les analystes, les ventes du nouveau smartphone d’Apple sont très décevantes sur le plus grand marché mondial du mobile. Les raisons de cet échec sont multiples : un prix trop élevé, une concurrence féroce et une pénurie de composants.

Apple devra redoubler d’efforts pour reconquérir les consommateurs chinois

Pour rappel, Apple a lancé l’iPhone 15 le 24 septembre 2023. Cette gamme coûte entre 799 et 1099 dollars selon les modèles. Un prix qui le rend inaccessible pour une grande partie des consommateurs chinois. En effet, ces derniers disposent d’un pouvoir d’achat plus faible que les Occidentaux. De plus, les marques locales, comme Huawei, Xiaomi ou Oppo, proposent des smartphones de qualité équivalente ou supérieure, avec des fonctionnalités innovantes et un design attrayant, pour un prix beaucoup plus abordable.

L’iPhone 15 souffre aussi de la pénurie mondiale de puces électroniques, qui affecte toute l’industrie du mobile. Apple a dû réduire la production et la distribution de son nouveau smartphone, ce qui a entraîné des ruptures de stock et des délais de livraison plus longs. Les consommateurs chinois, habitués à avoir accès aux dernières technologies rapidement, se sont donc tournés vers d’autres choix.

Apple devra donc redoubler d’efforts pour reconquérir les consommateurs chinois, qui représentent un enjeu stratégique pour la croissance de la marque.