Vivo annonce les X Fold 2 et X Flip, les nouveaux rois du pliable ?

Le marché des smartphones pliables vient d’accueillir deux nouveaux modèles : les Vivo X Fold 2 et Vivo X Flip. La marque chinoise arrive ainsi avec une troisième génération pour son modèle au format livre et s’essaie pour la première fois au pliable à clapet. Voici un résumé de leur fiche technique, qui est prête à rivaliser avec les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Pour commencer, parlons du Vivo X Fold 2. Succédant au Vivo X Fold et X Fold+, cette génération profite d’un écran principal AMOLED de 8,03 pouces avec une définition de 2160 × 1916 pixels, un ratio 4:3,55 et un taux de rafraichissement de 120 Hz ; contre un écran externe AMOLED de 6,53 pouces (2520 × 1080 pixels), un ratio 21:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus de cela, les deux dalles embarquent un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une caméra frontale de 16 Mpx. Côté puissance, la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm est de la partie.

Du côté des dimensions, le smartphone pliable au format livre est 1,5 mm plus fin et 30 gr plus léger. Pour la partie photo, le Vivo X Fold 2 profite d’un module avec un capteur principal Sony UMX866V de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un objectif portrait x2 de 12 Mpx. À noter, ce nouveau modèle profite de la puce dédiée au traitement de l’image V2, qui assure d’après Vivo un HDR amélioré en photo et vidéo ainsi qu’une meilleure réduction du bruit.

Tournant sous Android 13 (OriginOS 3), ce nouveau pliable profite d’amélioration intéressante au niveau du multitâche avec l’arrivée d’une barre des taches ; mais aussi d’une interface utilisateur adaptant automatiquement les applications lorsque la charnière est inclinée. Pour finir, le Vivo X Fold 2 s’équipe d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W. Son prix de lancement en Chine est de 8 999 yuans dans sa version 12/256 Go, soit environ 1 195 euros hors taxes.

Parlons maintenant du petit nouveau dans la gamme de smartphones pliables de Vivo : le X Flip. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle au format à clapet. Entrant directement en concurrence avec les Galaxy Z Flip, ce dernier propose tout d’abord un bel écran externe AMOLED de 3 pouces, permettant d’envoyer des SMS, de naviguer sur une carte GPS, de voir des widgets et des notifications ou encore de devenir un retour photo/vidéo.

Pour l’écran pliable, nous retrouvons une dalle de 6,74 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra selfie de 32 Mpx. À noter, la charnière est en forme de goutte d’eau, ce qui devrait limiter la pliure. Au niveau de la puissance, le Vivo X Flip profite d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Du côté du module photo, ce modèle à clapet s’équipe d’un capteur principal Sony IMX866V de 50 Mpx avec stabilisation optique, et aussi un ultra grand-angle de 12 Mpx. Pour finir, nous avons droit à une batterie de 4 400 mAh avec charge rapide filaire de 44 W. Le prix de lancement est de 5 999 yuans, soit environ 596 euros hors taxes.