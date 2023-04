Asus : voici les nouveaux ordinateurs portables Vivobook Pro et Zenbook 15

Au cours de la semaine dernière, de nouveaux ordinateurs portables ont été dévoilés par Asus. Nous avons notamment eu droit à deux modèles embarquant un écran OLED : le Zenbook 15 et le Vivobook Pro.

A l’occasion de l’évènement Thincredible, Asus a présenté en grande pompe son nouveau modèle ultra-portable premium : le Zenbook S13 OLED 2023. Nous vous parlons maintenant des deux modèles plus abordable annoncés la semaine dernière.

Pour commencer, le Asus Zenbook 15 embarque un écran OLED de 15,6 pouces avec une définition 2,8K, un format 16:9 ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est aussi certifié Pantone pour le rendu de ses couleurs et VESA DisplayHDR True Black 500 pour noirs prodons. La marque américaine assure utiliser une dalle Lumina OLED, dénomination pour des écrans OLED de « qualité supérieure » (technologies d’affichage, meilleure consommation énergétique, couleurs plus précises…).

A l’intérieur de l’ultra-portable, nous retrouvons une puce AMD Ryzen 5 7535U ou d’un Ryzen 7 7735U, couplée à une carte graphique Radeo, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 ainsi qu’1 To de stockage SSD PCie 4.0. La connectique de l’Asus Zenbook 15 est la suivante : un port USB 4, un USB-C 3.2 Gen 2, un USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 et une prise audio jack 3,5 mm.

Tout cela est renfermé dans des dimensions compactes de 354,8 x 226,6 x 14,9 mm et un poids de 1,4 kg. Décliné en Gris Basalte et Ponder Blue, cet ordinateur ultra-portable devrait arriver durant le deuxième trimestre 2023 à un prix débutant à 1 499 euros.

Du côté des Vivobook Pro, deux nouveaux modèles avec écran OLED de 14,5 pouces et 15,6 pouces ont été annoncés. Ces derniers proposent une définition de 2,8K, un taux de rafraîchissement 120 Hz, une luminosité adaptative montant jusqu’à 600 nits, ou encore la technologie Asus Splendid. A l’intérieur, Asus a fait le choix des processeurs Intel Core i5-13500H, i7-13700H ou i9-13900H, couplés à une puce graphique Intel Arc A350M.

Petit fait intéressant, la webcam embarque une technologie de réduction automatique du bruit de l’image. Les connectiques sont les suivantes : un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen 1, un USB 2.0, un port HDMI et une entrée jack 3,5 mm.

Pour finir, l’Asus Vivobook Pro arrivera durant le troisième trimestre 2023 à un prix de départ de 1 299 euros. A noter, un modèle conçu en partenariat avec BAPE, marque de vêtement, a aussi été annoncé.