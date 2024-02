Test – Withings BPM Core : Le tensiomètre qui détecte les maladies du cœur 

Avec le BPM Core de Withings, nous plongeons une nouvelle fois dans l’univers de la santé connectée. Ce dispositif 3 en 1, conçu en collaboration avec des cardiologues des hôpitaux de Paris, combine un tensiomètre, un électrocardiographe et un stéthoscope électronique. Dans cet article, nous allons explorer les performances du BPM Core, son utilisation intuitive et sa capacité à fournir des relevés médicaux précis. Alors, faut-il vraiment posséder un tel appareil ? Découvrons-le, ensemble.

Design et ergonomie du BPM Core

Le BPM Core de Withings allie élégance et fonctionnalité. Dès le premier contact, sa finition et la qualité du tissu du brassard inspirent confiance. Les courbes douces et les bords arrondis rendent l’appareil agréable à manipuler. L’appareil se compose de deux parties, solidaires l’une de l’autre. Tout d’abord un brassard semi-rigide qui se place donc autour du bras. Il s’enroule sur lui-même avec un système velcro. Un tissu avec des bords côtelés recouvre le brassard. Le brassard ajustable s’adapte confortablement à différents tours de bras, et sa fermeture magnétique et velcro est pratique. Un insert blanc sur le brassard joue le rôle de stéthoscope.

Ensuite, un cylindre est fixé sur la partie rigide du brassard. Ce cylindre est équipé d’un bouton de démarrage sur son sommet et d’un port micro USB à sa base pour recharger l’appareil. Ce cylindre est le cœur du système puisqu’il va déclencher le gonflement du brassard pour mesurer la tension. Également, le cylindre dispose d’un écran tactile qui permet de sélectionner la mesure que l’on veut réaliser, prise de tension ou ECG. De plus, toujours sur l’écran, on choisit le profil sur lequel assigner la mesure.

Produit disponible sur Withings BPM Core - Tensiomètre Connecté avec Électrocardiogramme et Stéthoscope Électronique

Voir l'offre 245,90 €

Fonctionnalités du BPM Core

Le Withings BPM Core dispose donc de trois fonctionnalités. Tout d’abord le tensiomètre qui va permettre de détecter l’hypertension. C’est la cause principale de pathologies cardiaques et d’AVC, et elle peut ne présenter aucun symptôme. Chaque résultat est accompagné d’un code couleur basé sur les recommandations de la Société Européenne d’Hypertension pour faciliter l’interprétation des mesures. Les valeurs peuvent également s’intégrer dans l’application en sélectionnant son profil sur la BPM Core.

Ensuite, l’électrocardiogramme qui permet de détection la fibrillation atriale. La fibrillation atriale est la forme la plus courante d’arythmie et peut entraîner une insuffisance cardiaque, de la fatigue et un essoufflement. Il s’agit également d’un risque majeur d’AVC et elle ne présente souvent aucun symptôme. BPM Core enregistre un ECG de précision médicale avec 3 électrodes : 2 dans le brassard et une autre dans le tube en acier maintenu pendant la mesure. Les données s’affichent en direct sur l’appareil et transmises à l’application, de sorte qu’une notification alerte si vous avez des signes de fibrillation atriale.

Enfin, le stéthoscope électronique qui détecte les valvulopathies. Les valvulopathies se caractérisent par une anomalie des valves cardiaques, pouvant entraîner une insuffisance cardiaque. Placé près de votre poitrine durant la mesure, le capteur de son du stéthoscope électronique détecte les fréquences des battements du cœur qui correspondent à l’ouverture et à la fermeture des valves.

Dernière petite fonctionnalité, la partage avec le corps médical. En quelques instants, vous pouvez partager vos mesures avec votre médecin, y compris votre historique de tension artérielle et vos enregistrements ECG.

Performances et autonomie

La prise de mesure se fait sans défaut si l’on suit bien le tutoriel d’utilisation, notamment le positionnement du bras. Tout est bien expliqué lors de la première utilisation et le tuto reste accessible en cas de besoin pour d’autres utilisateurs, ou pour plus tard. Les données sont ensuite transmises dans l’application qui elle-même peut communiquer avec Apple Health par exemple. Concernant son autonomie, le BPM Core se recharge par Micro-USB et il dispose d’une autonomie d’environ 6 mois.

Application Withings

Grâce à l’application Withings, on retrouve toutes ses mesures enregistrées dans les onglets appropriés. Ainsi, il est plus facile d’assurer un suivi et un historique de ses mesures pour en suivre l’évolution. En effet, il est possible d’afficher un historique selon une période donnée, jour, semaine, mois, ou bien année. Le relevé dans l’application vous alerte en cas de mesure anormale et donne des explications concrètes. Également, il est possible de partager ces données avec son médecin, ce qui est très intéressant pour ceux qui doivent avoir un suivi médical de la tension. En somme, l’application est très claire et bien organisée. On ne peut pas se tromper dans l’utilisation de cette dernière.

Conclusion

Le BPM Core de Withings est un tensiomètre connecté performant. De plus, il offre d’autres fonctionnalités comme l’électrocardiogramme et le stéthoscope électronique, ce qui le rend encore plus complet. Le partage est aussi un point fort, car il est facile de partager ses données avec son médecin si besoin. Avec un design moderne et élégant et une bonne autonomie, le BPM Core est une excellente solution pour ceux qui souhaitent assurer un suivi de ces trois données essentielles.

Produit disponible sur Withings BPM Core - Tensiomètre Connecté avec Électrocardiogramme et Stéthoscope Électronique

Voir l'offre 245,90 €