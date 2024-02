Disney investit 1.5 milliard de dollars dans Epic Games

Disney va effectuer son plus grand investissement dans le domaine des jeux vidéo. Epic Games a annoncé le mercredi 7 février que Disney allait investir 1.5 milliard de dollars dans son entreprise. Ce partenariat visera à créer un tout nouvel « univers de jeux et de divertissement » dans les années à venir.

Disney et Epic Games créeront un univers de divertissement transformationnel

Le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré dans un communiqué que :

Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games rassemblera les marques et les franchises bien-aimées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouveau jeu et un univers de divertissement transformationnel. Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde du jeu vidéo et offre d’importantes opportunités de croissance et d’expansion.

Les joueurs pourront alors « jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et bien plus encore ». A noter que cet univers sera alimenté par le moteur Unreal Engine d’Epic.

Rassembler les deux communautés

Pour information, l’entreprise américaine utilise déjà le moteur Unreal Engine pour la production de films, de jeux vidéo et de contenus dans ses parcs à thème dans le monde entier. Par ailleurs, la maison de Mickey s’est également associé à Epic Games pour amener des personnages de Marvel comme Tron et Star Wars à Fortnite.

Pour moment, aucune des deux entreprises n’a révélé quelle sera la valorisation d’Epic Games après cet investissement. Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a déclaré dans un communiqué :