Révolutionnez votre quotidien avec Gemini Live gratuit !

La fonctionnalité Gemini Live avec partage de caméra et d’écran est désormais accessible à tous les abonnés Gemini Advanced sur appareils Android compatibles. Cerise sur le gâteau, elle est gratuite pour tous les utilisateurs des Pixel 9, y compris le 9a, et du Samsung Galaxy S25. Cette technologie promet de révolutionner notre manière d’interagir au quotidien.

Découvrez Gemini Live et ses possibilités infinies

Gemini Live permet désormais des conversations naturelles dans plus de 45 langues. En plus, la possibilité de partager votre caméra ou votre écran enrichit considérablement l’expérience utilisateur. Cela se traduit par une assistance intuitive en temps réel pour des tâches aussi variées que des conseils de style, une assistance technique ou encore des idées de décoration intérieure. Cette fonctionnalité issue du Project Astra, présenté lors de Google I/O, marque un tournant vers un assistant IA universel.

Mais ce n’est pas tout! Avec Gemini Live, l’utilisateur entre dans une nouvelle ère de partage et d’assistance personnalisée. Voici cinq façons d’exploiter son potentiel :

Organiser votre espace : Fatigué du désordre? Pointez simplement votre caméra sur une zone encombrée, et Gemini vous aidera à trier, organiser et même à décider quoi donner ou conserver.

: Fatigué du désordre? Pointez simplement votre caméra sur une zone encombrée, et Gemini vous aidera à trier, organiser et même à décider quoi donner ou conserver. Stimuler votre créativité : Bloqué dans votre imagination? Partagez vos photos avec Gemini pour recevoir des idées originales de design, d’écriture créative ou d’artisanat.

: Bloqué dans votre imagination? Partagez vos photos avec Gemini pour recevoir des idées originales de design, d’écriture créative ou d’artisanat. Débloquer des solutions techniques : En cas de souci technique, filmez l’objet problématique et laissez Gemini vous fournir des conseils en temps réel.

: En cas de souci technique, filmez l’objet problématique et laissez Gemini vous fournir des conseils en temps réel. Shopping personnalisé : Partagez votre écran pendant vos sessions shopping en ligne et recevez des conseils avisés. De l’aide pour choisir entre divers produits à la suggestion de styles vestimentaires, Gemini est votre nouveau partenaire mode.

: Partagez votre écran pendant vos sessions shopping en ligne et recevez des conseils avisés. De l’aide pour choisir entre divers produits à la suggestion de styles vestimentaires, Gemini est votre nouveau partenaire mode. Améliorer vos compétences: Besoin de retours sur votre projet? Partagez votre écran et obtenez des recommandations personnalisées pour perfectionner votre travail, qu’il s’agisse d’un billet de blog ou d’une campagne sur les réseaux sociaux.

Explorez les fonctionnalités avancées de Gemini Live pour un quotidien simplifié

Gemini Live ne se limite pas à offrir un simple partage de caméra ou d’écran. Il représente une véritable évolution de l’interaction humaine avec la technologie. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, l’outil s’adapte à vos besoins, offrant des solutions concrètes et personnalisées. Que vous soyez en train de préparer un projet professionnel, d’apprendre une nouvelle compétence ou de chercher des idées pour embellir votre espace, Gemini Live vous assiste de manière fluide et intuitive.

La possibilité de communiquer en plus de 45 langues rend Gemini Live encore plus puissant. Il surmonte les barrières linguistiques et vous permet de collaborer à l’échelle mondiale, tout en garantissant une assistance en temps réel, quel que soit le sujet. Les utilisateurs peuvent ainsi explorer de nouvelles dimensions de l’assistance et du partage, transformant chaque interaction en une opportunité d’apprentissage et d’efficacité. Ce n’est pas seulement une fonctionnalité, mais une véritable avancée technologique, prête à améliorer tous les aspects de votre quotidien.



Gemini Live ouvre un monde de possibilités en alliant intelligemment technologie et praticité quotidienne. Partagez vos expériences et dites-nous comment cette fonctionnalité a transformé votre façon de travailler, de créer ou de vous organiser.