Test – Snow Bros. 2 Special sur Nintendo Switch : un retour givré au top !

Sorti en arcade en 1994, Snow Bros. 2 : With New Elves est l’un de ces jeux cultes qui ont marqué la scène japonaise des salles d’arcade, sans jamais réellement percer à grande échelle dans le reste du monde. Grâce à la maison d’édition Gravity Game Arise et le studio CRT Games, cette suite bénéficie aujourd’hui d’un remake complet baptisé Snow Bros. 2 Special, disponible depuis avril 2025 sur Nintendo Switch. Remis au goût du jour tout en gardant le charme rétro de l’époque Toaplan, ce titre cherche à séduire aussi bien les nostalgiques que les curieux en quête d’une expérience arcade décomplexée.

Snow Bros. 2, un héritage respecté, un gameplay préservé

À l’instar de son prédécesseur, le gameplay repose sur une mécanique simple, mais diablement efficace : il faut capturer les ennemis dans des boules de neige avant de les faire rouler pour éliminer d’autres adversaires à la chaîne. Ce principe de single-screen platformer, hérité de classiques comme Bubble Bobble ou Tumblepop, fonctionne toujours aussi bien en 2025. La nervosité, la précision et la frénésie inhérentes au genre sont au rendez-vous, et les habitués retrouveront rapidement leurs marques.

La grande force de Snow Bros. 2 Special, c’est justement de conserver l’intégralité des mécaniques de jeu d’époque tout en les modernisant subtilement. Ainsi, les mouvements sont plus fluides, les animations retravaillées, et l’équilibrage des ennemis revu pour offrir un meilleur challenge sans jamais frustrer.

Une refonte visuelle colorée mais fidèle

Visuellement, Snow Bros. 2 Special bénéficie d’un lifting complet. Fini les sprites pixelisés d’origine : place à des graphismes 2D HD aux couleurs vives et aux personnages mignons à souhait. L’esthétique reste fidèle à l’esprit cartoon de la série, avec des arrière-plans plus animés et détaillés, une palette de couleurs pimpante, et des effets visuels qui donnent plus de lisibilité aux actions à l’écran.

L’interface a également été repensée pour s’adapter à la Switch, avec des menus clairs, des tutoriels accessibles, et une lisibilité optimisée en mode portable comme en mode docké. Cela dit, les puristes auraient peut-être aimé la possibilité d’alterner entre les graphismes originaux et ceux du remake, comme le propose par exemple Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Du contenu étoffé : nouveaux modes et options multijoueur

Là où ce remake marque vraiment des points, c’est dans l’ajout de contenus inédits qui prolongent l’expérience au-delà du simple remaster :

Mode Monster Challenge : ici, vous incarnez les ennemis emblématiques du jeu avec leurs propres capacités spéciales. Cela apporte une nouvelle manière de jouer, très originale et plutôt bien pensée.

: ici, vous incarnez les ennemis emblématiques du jeu avec leurs propres capacités spéciales. Cela apporte une nouvelle manière de jouer, très originale et plutôt bien pensée. Time Attack : vous devrez finir chaque niveau dans un temps limité. Parfait pour les speedrunners ou les amateurs de défis relevés.

: vous devrez finir chaque niveau dans un temps limité. Parfait pour les speedrunners ou les amateurs de défis relevés. Sky Run : un mode ascension verticale où il faut grimper le plus haut possible tout en évitant pièges et ennemis. Un petit air de Doodle Jump rétro qui fonctionne étonnamment bien.

: un mode ascension verticale où il faut grimper le plus haut possible tout en évitant pièges et ennemis. Un petit air de Doodle Jump rétro qui fonctionne étonnamment bien. Survival : ici, la difficulté monte progressivement avec des vagues infinies d’ennemis. À jouer à plusieurs de préférence.

Enfin, la cerise sur le gâteau : la coopération jusqu’à 4 joueurs en local. Une nouveauté bienvenue, qui transforme Snow Bros. en un véritable party game. On se surprend à enchaîner les niveaux en riant, en se poussant accidentellement, ou en se sauvant mutuellement d’un piège.

Une difficulté à double tranchant

Malgré sa façade enfantine, Snow Bros. 2 Special n’est pas un jeu facile. Si les premiers niveaux sont relativement simples, la courbe de difficulté grimpe rapidement. Les boss, en particulier, représentent de véritables pics de challenge. Certains patterns sont mal télégraphiés, et on regrette parfois un manque de lisibilité dans l’action, surtout à quatre joueurs sur le même écran.

De plus, en solo, l’expérience devient assez répétitive à la longue. Même avec les nouveaux modes, le gameplay reste fondamentalement basé sur le même cycle de capturer-lancer. Cela n’est pas un défaut en soi, mais cela montre les limites du matériau d’origine. Ce remake est donc taillé pour des sessions courtes ou en multijoueur, et non pour de longues marathons vidéoludiques.

Une édition physique à collectionner

Pour les collectionneurs, Gravity Game Arise a eu la bonne idée de proposer plusieurs éditions physiques du jeu :

Une édition standard incluant le jeu en cartouche et un manuel illustré.

incluant le jeu en cartouche et un manuel illustré. Une édition collector avec des bonus comme des autocollants, un mini artbook, une bande-son, voire un petit diorama d’arcade pour les plus passionnés.

C’est une initiative que les amateurs de jeux rétro apprécieront, d’autant que ces versions sont relativement abordables par rapport à d’autres éditions limitées sur Switch.

Conclusion

Snow Bros. 2 Special réussit son pari : offrir une version modernisée d’un classique de l’arcade tout en conservant son ADN. Les graphismes remis au goût du jour, la possibilité de jouer jusqu’à quatre, les nouveaux modes originaux et l’ambiance générale en font un excellent titre pour les soirées entre amis ou les fans d’arcade old-school.

Cependant, le jeu accuse les limites de son concept d’origine, avec un gameplay répétitif en solo et une difficulté parfois déséquilibrée. Ce n’est pas un jeu qui plaira à tous les publics, mais ceux qui savent dans quoi ils s’engagent y trouveront un vrai plaisir glacé.

Produit disponible sur Snow Bros Special 2 NS

Voir l'offre 36,99 €