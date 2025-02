Samurai Pizza Cats aura droit à son propre jeu

Si les Tortues Ninja étaient les héros préférés des enfants occidentaux dans les années 90, le japon avait aussi les siens : les Kyatto Ninden Teyandee. Diffusé pour la première fois au Japon le 1er février 1990, l’anime a très vite conquis le public le monde entier avec sa version anglaise Samurai Pizza Cats. Et aujourd’hui, après plus de 30 ans d’absence, la licence revient sur nos écrans, cette fois sous forme d’un RPG 2D. Son nom : Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, la nostalgie sur “les plateformes majeures”

De son vrai nom Kyatto Ninden Teyandee, Samurai Pizza Cats est un anime de science-fiction et de comédie japonais. L’histoire, se déroulant dans la ville d’Edoropolis, suit Speedy Cerviche, Polly Esther et Guido Anchovy, un trio de chats connu sous le nom de Samurai Pizza Cats. Livreurs de pizza pour le compte de Big Al Dente, les trois félins ont pour véritable mission de protéger la ville contre Big Cheese, un gros rat aux ambitions malveillantes.

Pour marquer les 35 ans de la licence, le studio néerlandais Blast Zero et Red Dune Games annoncent son retour surprise sur les écrans, cette fois sous forme de jeu. Baptisé Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, il sera un RPG d’action en 2D, avec une expérience visuelle similaire à l’anime. De plus, les doubleurs en anglais de l’anime prêteront une fois de plus leurs voix pour maximiser l’immersion. Rick Jones incarnera donc la voix de Speedy Cerviche, Sonja Ball celle de Polly Esther, Terrence Scammell celle du Guido Anchovy, et Dean Hagopian celle du méchant Seymour “Big” Cheese.

Avec les trois chats comme personnages principaux du jeu, les joueurs peuvent switcher d’un chat à l’autre afin d’utiliser leurs capacités uniques. Le jeu propose également des cartes spéciales, afin d’améliorer les stats de chaque personnage et augmenter leurs capacités de combat.

Pour le moment, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! n’a pas encore de date de sortie. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera disponible “sur les plateformes majeures”. Attendez-vous donc à une sortie sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

En attendant, regardez la bande-annonce de présentation du jeu :