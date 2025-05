HUAWEI WATCH FIT 4 Series : la montre connectée taillée pour les sportifs modernes

Avec la WATCH FIT 4 Series, HUAWEI frappe fort dans l’univers des montres connectées. Ce modèle ultrafin se décline en version classique et Pro, alliant légèreté, performance et technologies avancées. Que vous soyez sportif du dimanche ou athlète aguerri, cette smartwatch promet de vous accompagner dans chaque activité avec style et précision.

Une alliée santé et bien-être au quotidien

La gamme propose un suivi santé avancé grâce au système HUAWEI TruSense, capable de mesurer la fréquence cardiaque, l’ECG, le taux d’oxygène dans le sang ou encore la variabilité du rythme cardiaque. Les femmes bénéficient d’un suivi du cycle menstruel, tandis que le suivi du sommeil analyse la respiration et détecte les apnées potentielles.

L’expérience utilisateur est enrichie par un écran AMOLED de 1,82 pouce, lumineux jusqu’à 3000 nits sur la version Pro. Son design raffiné reste confortable à porter toute la journée, avec un poids de seulement 30,4 g pour la Pro et 27 g pour la version standard.

HUAWEI WATCH FIT 4 : Un concentré de sport et de précision GPS

Côté sport, la WATCH FIT 4 Series impressionne. Elle prend en charge des activités variées comme la randonnée, le trail, le ski, le golf (avec plus de 15 000 parcours intégrés), la plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur et même les sports nautiques avec suivi de trajectoire. Elle embarque également des cartes topographiques hors ligne et un GPS Sunflower ultra précis, même en zone urbaine dense.

L’autonomie suit le rythme avec jusqu’à 10 jours d’utilisation, et la charge complète se fait en 60 à 75 minutes selon le modèle.

La HUAWEI WATCH FIT 4 Series se présente comme une montre connectée complète, élégante et endurante. Sa richesse fonctionnelle, combinée à un design fin et léger, en fait une compagne idéale pour celles et ceux qui cherchent à suivre leur santé, progresser en sport et gagner en confort dans leur quotidien.