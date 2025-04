Drag x Drive : cette exclusivité exploite la nouvelle fonctionnalité des Joy-Cons de la Switch 2

Avec l’arrivée imminente de la Switch 2, Nintendo n’a non seulement dévoilé les performances de sa console, mais aussi sur l’évolution de ses Joy-Con. Pour cette deuxième itération, Nintendo a totalement remodelé ces petites manettes en les équipant d’un capteur optique, permettant de les utiliser comme une souris. Cette fonctionnalité inattendue mais prometteuse sera exploitée à son plein potentiel dans une exclusivité Switch 2, présentée lors du Nintendo Direct : Drag x Drive. Plus de détails ci-dessous.

Drag x Drive sur Nintendo Switch 2 : un gameplay qui sort des sentiers battus (pour une console)

Dévoilé lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, Drag x Drive est un jeu vidéo de sport développé et édité par Nintendo en exclusivité pour la Nintendo Switch 2. Ce titre propose une nouvelle expérience immersive de basketball, avec cette fois des athlètes en fauteuil roulant. Il servira également à exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités des Joy-Con de la Switch 2, notamment du mode souris.

Drag x Drive se distingue donc des autres jeux de basket par son gameplay radicalement nouveau. Pour faire déplacer ce dernier sur le terrain, pas besoin de sticks analogiques. Au lieu de cela, on détache les Joy-Con de la Switch 2, puis on les fait glisser sur une surface plane, comme si les joueurs faisaient tourner les roues de leur propre fauteuil roulant. Enfin, pour viser et tirer, il suffit de lever les Joy-Con 2 en l’air.

De plus, ces actions sont intuitives, physiques, et surtout, très immersives. Ce n’est donc pas un jeu où les joueurs regardent juste une action à l’écran : ils participent physiquement, comme s’ils étaient vraiment sur le terrain.

Nous vous laissons voir ce nouveau gameplay en vidéo dans la bande-annonce ci-dessous :

En outre, le jeu propose des matchs en équipes de 3 contre 3, avec des modes multijoueurs en local ou en ligne. Il embarque également des options d’accessibilité, y compris la possibilité de modifier la taille de la police, d’utiliser un lecteur d’écran et d’utiliser les fonctions de synthèse vocale dans GameChat.

Drag x Drive sortira vers l’été 2025. Pour l’instant, la date de sortie précise et le prix restent encore inconnus, mais nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour quand nous aurons plus de détails.