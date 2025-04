TUTO – Fichier introuvable sur votre PC ? Essayez cette appli gratuite !

Cela vous est-il déjà arrivé d’avoir un fichier sur votre PC mais de ne plus vous souvenir du dossier dans lequel vous l’avez mis ? Ce dilemme peut arriver à tout le monde. Cependant, le problème c’est que ledit fichier soit introuvable au moment où vous en avez le plus besoin et dans les plus brefs délais. Fort heureusement, nous avons une solution pour vous éviter de perdre de longues et précieuses minutes à ouvrir tous les fichiers et documents de votre PC pour le retrouver.

Everything : la solution pour trouver un fichier introuvable sur votre PC

Everything est une application totalement gratuite qui peut vous sauver la mise à un moment critique. Si vous ne disposez que de quelques minutes pour retrouver un fichier important, mais qu’il peut être n’importe où sur votre PC, alors cet outil peut vous le retrouver en quelques instants.

En plus d’être gratuit, ce logiciel est également facile à utiliser. Il fonctionne comme un petit moteur de recherche pour Windows où quelques indications sur votre fichier lui suffit à le retrouver immédiatement. Il vous suffit ainsi d’inscrire quelques lettres ou quelques mots sur la barre de recherche de l’application pour voir apparaître les fichiers et dossiers correspondants. Fini la tourmente de savoir comment retrouver vos dossiers !

Qu’est-ce qu’il est possible de faire avec cet outil ?

Outre l’affichage instantané des résultats, cette application dispose également de plusieurs options qui vous permettront d’affiner et d’améliorer vos recherches. Par exemple, vous pouvez filtrer les fichiers et dossiers par type (audio, vidéo, fichier exécutable, etc). Vous pouvez également trier vos documents selon différents critères, comme la date de création, de modification ou encore leur emplacement. Vous pouvez les afficher sous forme de miniatures, de listes détaillées ou encore les prévisualiser dans un panneau latéral.

Outre la recherche classique avec des lettres, des chiffres ou des mots, Everything prend également en compte les caractères génériques et les opérateurs logiques ainsi que les expressions régulières. Autrement dit, ce logiciel propose plusieurs fonctions et techniques de recherches poussées. Si cela ne suffit pas, vous pouvez combiner plusieurs critères de recherches en même temps grâce à un module de « Recherche avancée ».

Autrement dit, c’est une application rapide et simple à utiliser, qui peut être utilisée par n’importe qui. Il occupe peu d’espace de stockage (3 Mo) et utilise peu de mémoire vive en tâche de fond (60 Mo environ). Everything peut fonctionner sur toutes les versions de l’OS de Microsoft, depuis Windows XP à Windows 11.

Pour aller plus loin, découvrez également comment rendre un processeur compatible avec Windows 11.