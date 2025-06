HomeWhiz : des nouveautés efficaces pour une maison plus durable

HomeWhiz évolue pour simplifier le quotidien et aider à une consommation plus responsable. Avec ses nouvelles mises à jour, la plateforme connectée de Beko change la vie des foyers soucieux de leur budget et de l’environnement. Découvrons ensemble comment ces innovations vont transformer la gestion de vos appareils électroménagers.

HomeWhiz : des innovations pour une maison plus durable

Grâce à HomeWhiz, il devient facile de contrôler tous ses appareils électroménagers depuis un téléphone portable. L’application offre une vue d’ensemble claire de la maison. Les utilisateurs peuvent suivre l’utilisation de l’eau et de l’énergie de chaque appareil. Ainsi, vous prenez des décisions éclairées pour préserver les ressources et faire des économies.

Gérer facilement la consommation d’énergie et d’eau

La gestion de la consommation d’énergie et d’eau devient un jeu d’enfant. HomeWhiz affiche des données quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Avec cette vision claire, vous comprenez ce qui consomme le plus et vous adaptez vos habitudes. En plus, la plateforme propose des conseils personnalisés pour réduire les factures tout en respectant l’environnement.

Des fonctionnalités intelligentes pour un usage personnalisé

Grâce à l’intelligence artificielle, HomeWhiz adapte ses programmes aux préférences de chaque utilisateur. Par exemple, elle ajuste les cycles de lavage selon vos besoins. L’appli s’adapte aussi à votre mode de vie, sans action manuelle. Vous profitez d’appareils efficaces, qui travaillent pour vous sans effort supplémentaire. En plus, des mises à jour fréquentes garantissent l’accès aux dernières innovations.

En conclusion, HomeWhiz montre à quel point la technologie peut servir le confort et l’écologie. Contrôler ses appareils, économiser de l’énergie et de l’eau n’a jamais été aussi simple. Beko prouve encore une fois son engagement envers la durabilité et le bien-être des utilisateurs. Il est temps d’ouvrir la porte à une maison plus intelligente et responsable.

