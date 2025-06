solmax performance materials lance une dynamique positive pour l’industrie

Solmax franchit une nouvelle étape avec le lancement de Solmax Performance Materials. Cette division réunit l’expertise reconnue de TenCate Geosynthetics et Propex. Ce lancement promet des solutions plus innovantes et fiables pour plusieurs secteurs. Découvrons ce que cette nouveauté apporte aux industries de l’agriculture, des loisirs et des marchés spécialisés.

une nouvelle ère pour les matériaux techniques avec solmax performance materials

La nouvelle plateforme Solmax Performance Materials symbolise un rapprochement stratégique dans le secteur des textiles techniques. TenCate Geosynthetics et Propex œuvraient déjà sur ce marché depuis des décennies. Leur intégration à Solmax permet de proposer une offre élargie à l’international. Les clients bénéficient toujours des mêmes produits de qualité, mais avec des ressources accrues et un rayonnement mondial.

des solutions innovantes pour l’agriculture et les marchés spécialisés

Grâce à cette évolution, Solmax s’engage à offrir des solutions adaptées et robustes pour des secteurs variés :

l’agriculture,

l’horticulture,

les loisirs,

les marchés de niche.

Les nouveaux matériaux sont conçus pour :

protéger les cultures, offrir de l’ombrage, améliorer la filtration, optimiser le transport et le confinement.

En combinant des connaissances techniques pointues et des innovations pratiques, Solmax répond aux besoins actuels et futurs du marché.

l’alliance des expertises de tencate geosynthetics et propex au service du client

L’expertise des équipes de TenCate Geosynthetics et Propex garantit des produits fiables. L’alliance renforce la capacité à résoudre les défis concrets des clients. Solmax place la relation client, la fiabilité et l’innovation au cœur de sa mission. Grâce à cette fusion, les entreprises bénéficient d’un accompagnement sur mesure, d’une qualité constante et d’un engagement renforcé pour la durabilité.

En conclusion, Solmax Performance Materials ouvre de nouvelles perspectives aux professionnels. Ce lancement confirme l’ambition de Solmax : offrir des matériaux techniques de haute performance, fiables et adaptés aux besoins évolutifs des marchés agricoles, industriels et spécialisés. Une avancée majeure pour ceux qui cherchent à optimiser leur activité avec des solutions durables et innovantes.

