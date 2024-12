Test – NZXT Kraken Elite 360 RGB : Le watercooling nouvelle génération

NZXT revient encore à la charge avec un nouveau watercooling, le Kraken Elite 360 RGB. Cette version haut de gamme se réinvente encore cette année avec de nombreuses améliorations et surtout des augmentations de performances. La marque américaine continue donc d’innover et c’est ce que nous allons voir dans cet article. Place désormais aux présentations et à la performance de ce tout dernier watercooling.

Unboxing

D’extérieur, le packaging est similaire à l’ancienne version, de l’année 2023. Dès l’ouverture cependant, on peut noter quelques différences. Comme par exemple les ventilateurs. En effet, nous retrouvons ici toujours trois ventilateurs RGB mais en single frame. Leur design est, je trouve, beaucoup plus sympa et notamment l’installation est beaucoup plus simple. Nous retrouverons bien entendu toute la visserie AMD (AM5, AM4) / Intel (LGA 1700, 1200/115X, 1851) ainsi que tous les câbles nécessaires. Le nombre de ces derniers est d’ailleurs bien réduit comparé à la version précédente, facilitant encore plus l’installation.

Design

Côté dimensions, rien ne bouge du côté du radiateur, mais l’écran est amélioré de son côté. Il dispose maintenant d’une diagonale de 2,72 pouces avec un écran LCD IPS avec une résolution de 640×640 pixels pour un taux de rafraichissements de 60 images par seconde. Le tour de l’écran est également désormais affublé de lumières. Sur le ventilateur, on remarque une grosse prise, nouveauté de cette mouture. Cette dernière permet d’alimenter tout le watercooling de manière simple et efficace. Pour ce qui est des tubes, ils sont dorénavant en caoutchouc allongé avec manchon tressé. Une solidité accrue pour éviter au maximum les fuites sur le long terme.

Performances

Afin de mettre des chiffres sur les performances, nous allons mettre le NZXT Kraken Elite 360 RGB à l’épreuve lors de différents tests. Le premier sera un stress test OCCT pendant une heure dans le but de solliciter au maximum le processeur (ici un Intel Core I7 11700KF). Ensuite, nous ferons quelques sessions d’une heure dans différents jeux, plus ou moins gourmands. Cela permettra de donner un aperçu de performances de ce kit AIO.



Températures minimales °C Températures maximales °C Stress test OCCT (Intel Core I7 11700KF) 23 70 Session 1h Rocket League 23 42 Session 1h GTA V 23 45 Session 1h Forza Horizon 5 (Extrême) 23 49

La nouvelle pompe NZXT Turbine est annoncée 10% plus performance que l’ancienne génération. La plaque froide également est plus grande, optimisée particulièrement pour le socket Intel LGA 1700. Et cela se voit dans la réalité. Pour ma part, j’ai pu noter 7°C de différence au repos (à prendre en compte aussi la température de la pièce, plus froide pour ce test) et X°C en pleine charge. Une différence très notable et encore une fois la preuve du sérieux de NZXT. Les tests sont faits ici dans un boîtier NZXT H5 Flow RGB. Ce dernier est petit, mais très bien optimisé, un combo parfait donc.

Conclusion

Avec un écran amélioré, sur lequel il est possible d’afficher quasiment tout et n’importe quoi, une pompe améliorée et en magnifique ventilateur single frame de 360 mm, ce watercooling à de sacrés arguments pour lui. Il est également gérable facilement via l’application maison NZXT CAM. Les performances sont, comme vous avez pu le voir plus tôt, excellentes et votre processeur sera gardé bien au frais, même lors de tâches intensives ou de longues sessions gaming. Là où le bât blesse, c’est au niveau du tarif. En effet, comptez pas moins de 329.90€ sur Amazon. Un prix assez élevé, mais qui s’explique par un haut niveau de performances et des finitions exemplaires.

