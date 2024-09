AM Green frappe fort avec l’acquisition de Chempolis

AM Green fait un grand pas en avant dans le secteur des biocarburants de prochaine génération. Grâce à l’acquisition de Chempolis, AM Green vise à révolutionner le bioraffinage mondial. L’investissement d’un milliard de dollars dans la production de carburant d’aviation durable (SAF) est un signe fort de cet engagement.

acquisition de Chempolis par AM Green pour le bioraffinage

AM Green a annoncé l’acquisition de Chempolis Oy et Fortum 3 B.V., signalant ainsi son ambition de devenir un acteur majeur du bioraffinage. Cette acquisition permet à AM Green de bénéficier de la technologie avancée de Chempolis pour traiter plusieurs types de déchets 2G. Cela comprend la conversion en produits chimiques et en produits verts de grande valeur.

investissement d’un milliard de dollars dans le SAF

Pour accélérer la production de carburant d’aviation durable (SAF), AM Green investira environ 1 milliard de dollars sur trois ans. Cet investissement soutiendra la production de plus de 0,5 million de tonnes de SAF par an. Selon AM Green, ce projet est crucial pour la décarbonisation des compagnies aériennes mondiales.

bénéfices attendus des bioraffineries à grande échelle d’AM Green

Les bioraffineries à grande échelle développées par AM Green utiliseront une variété de matières premières. Elles produiront des produits verts à haute valeur ajoutée, essentiels pour plusieurs secteurs industriels. La technologie de Chempolis permettra aussi de valoriser ces matières premières en produits chimiques et en carburants, soutenant ainsi la transition énergétique mondiale.

En résumé, l’acquisition de Chempolis par AM Green et l’investissement dans le SAF témoignent de la volonté d’AM Green de devenir un leader mondial du bioraffinage. Avec des technologies innovantes et des investissements audacieux, AM Green est bien placé pour pousser la décarbonisation mondiale vers de nouveaux sommets.

