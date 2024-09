Arc System Works dévoile une nouvelle bande-annonce de Double Dragon Revive au Tokyo Game Show

37 ans après le premier opus et 12 jeux plus tard, Double Dragon est de retour. Grâce à Arc System Works et Yuke’s, cette série emblématique du genre beat’em up refait peau neuve avec un nouveau jeu, baptisé Double Dragon Revive. Les deux studios ont alors dévoilé une deuxième bande-annonce du jeu, avant qu’il soit jouable au Tokyo Game Show 2024. Et pour une nouvelle relance, Double Dragon Revive porte bien son nom : regardez le trailer pour en témoigner !

Voir également : Dragon Ball Sparking ZERO : l’arc Buu est annoncé

La bande-annonce de Double Dragon Revive :

Une direction artistique next gen, pour des machines next gen

En continuité avec la première bande-annonce sortie en juillet, ces nouvelles images de Double Dragon Revive montrent davantage le gameplay du jeu. Comme dans tous les précédents opus, les joueurs incarnent les frères Lee, Billy et Jimmy. La bande-annonce présente également de nouveaux boss, dont les deux boss féminins Anh et Minh.

Le jeu ressemble aux précédents opus, mais avec des graphismes renouvelés. On passe alors aux pixel art des salles d’arcade à un style 3D des machines modernes. Côté gameplay, l’expérience d’action “belt-scroll” est toujours au menu : le joueur traverse l’écran horizontalement pour éliminer les ennemis. Vous retrouverez les coups emblématiques de la licence, comme l’Attaque de base, l’inévitable Prise, les Coups spéciaux au sol et aériens, les Coups spéciaux super et l’Assaut critique.

Arc System Works a également annoncé les voix japonaises de certains des personnages du jeu. Kazuyuki Okitsu et Takehito Koyasu prêteront respectivement leurs voix aux protagonistes Billy et Jimmy. Quant aux voix des personnages ennemis, on a Jun Fukushima (Roper), Yuki Onodera (Abobo), Egashira Hiroya (Williams), Shota Yamamoto (Joji), Natsumi Fujiwara (Anh) et Rika Tachibana (Minh).

Double Dragon Revive sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One et PC en 2025. En attendant, si vous résidez au Japon, la démo de Double Dragon Revive sera jouable au Tokyo Game Show 2024 du 26 au 29 septembre au Makuhari Messe à Chiba.