Prise en main – CUPRA Formentor VZ Hybrid 272 : Un hybride puissant pour les conducteurs passionnés

Le marché des SUV sportifs ne cesse de croître, et CUPRA, la marque performante de SEAT, s’impose comme un acteur clé avec des modèles au caractère affirmé. Parmi eux, le Formentor VZ se distingue particulièrement, combinant un design agressif, une motorisation hybride rechargeable et des performances à couper le souffle. Ce modèle, alliant puissance et respect de l’environnement, représente l’avenir des véhicules sportifs. Avec la version eHybrid 272, CUPRA propose un SUV qui ne fait aucun compromis entre dynamisme et efficience. À une époque où l’électrification devient incontournable, ce Formentor promet d’offrir le meilleur des deux mondes : L’émotion de la conduite sportive et la responsabilité écologique. Mais qu’en est-il réellement une fois au volant ? Nous avons pris la route pour tester ce bolide électrifié.

Caractéristiques techniques et innovations du Formentor VZ

Le CUPRA Formentor VZ eHybrid 272 DSG est un SUV qui surprend dès le premier regard. Malgré son positionnement dans la catégorie des SUV, ses dimensions compactes le rapprochent d’une berline sportive, tel que la CUPRA Leon. Avec une longueur de 4,45 mètres et une largeur de 1,83 mètre, le Formentor arbore un gabarit dynamique, tandis que son assise basse à 1,51 mètre lui confère une position de conduite plus proche de celle d’une sportive que d’un SUV traditionnel. Cet élément, combiné à des lignes agressives et des détails anguleux, contribue à son allure unique sur le marché.

Sous le capot, on retrouve une motorisation hybride rechargeable particulièrement puissante. Le Formentor VZ est équipé d’un moteur essence 1.4 TSI de 150 chevaux, couplé à un moteur électrique de 116 chevaux, offrant une puissance cumulée de 272 chevaux. Ce duo permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,2 secondes, avec une vitesse maximale de 220 km/h. Bien que les performances soient à la hauteur d’une sportive, l’hybride conserve une consommation remarquablement faible en conditions optimales, avec une consommation mixte entre 0,4 et 0,6 L/100 km.

Technologie avancée et autonomie exceptionnelle du Formentor VZ

Le modèle hybride bénéficie également d’une autonomie électrique comprise entre 108 et 119 km, ce qui est largement supérieur à de nombreux concurrents. En pratique, cela signifie que pour de courtes distances, vous pouvez rouler en mode tout électrique, sans consommer une goutte d’essence.

Côté technologies, le Formentor ne fait pas de compromis. Parmi les équipements de série, on trouve :

Un régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

(ACC) Des projecteurs Matrix LED avec signature lumineuse agressive

avec signature lumineuse agressive La régulation adaptative du châssis (DCC) pour une tenue de route optimale

(DCC) pour une tenue de route optimale Des aides à la conduite complètes comme le Lane Assist , le Front Assist et la détection de fatigue

, le et la détection de fatigue Un système d’infodivertissement avec un écran tactile de 12,9 pouces et un cockpit numérique de 10,25 pouces

Le design intérieur est à l’image de l’extérieur, agressif et raffiné, avec des sièges baquets en suédine noire et des surpiqûres cuivrées, qui rappellent les détails de la marque CUPRA. L’ensemble est pensé pour le conducteur, offrant un confort optimal tout en plaçant les commandes à portée de main.

Prise en main : Sensations de conduite en eHybrid 272

Dès que l’on s’installe à bord du CUPRA Formentor VZ eHybrid, une chose est claire : Ce SUV compact ne cherche pas à vous offrir une position dominante comme dans les SUV classiques. Au contraire, l’assise basse et les sièges baquets enveloppants donnent immédiatement le ton : vous êtes dans un véhicule qui respire la sportivité. Le volant dynamique, avec ses boutons satellites, rappelle les modèles Porsche, offrant la possibilité de changer de mode de conduite d’une simple pression. Une fonction qui, dès que vous la testez, donne envie d’explorer la route sous toutes ses formes.

Le Formentor s’adapte à toutes vos envies. Dans un cadre urbain, on se retrouve à conduire tranquillement, coude à la portière, profitant du mode électrique silencieux pour savourer le paysage. La voiture est alors souple, fluide, et la direction se montre réactive sans excès. Mais dès que le besoin de sensations se fait sentir, un simple changement de mode via le volant et le Formentor passe en mode Sport. C’est ici que la bête se réveille. Le moteur thermique entre en action, accompagné d’un rugissement agréable, sans pour autant forcer la main. La voiture semble vous dire : « accélère si tu veux, mais seulement si tu en as envie ».

Plaisir de conduite et immersion sonore parfaite

Sur les routes sinueuses de montagne, le châssis adaptatif DCC et la direction précise permettent de vraiment attaquer les virages. En mode Sport, l’ESP peut être ajusté pour donner plus de liberté en courbe, ce qui est parfait pour les amateurs de conduite dynamique. Le Formentor se montre à la fois joueur et sécurisant. L’équilibre est parfait : le véhicule ne se cabre pas, il reste bien planté sur la route. On prend plaisir à chaque virage, en sentant la maîtrise totale du véhicule grâce à l’adhérence des pneus et à la direction qui répond à la moindre sollicitation.

Le confort des sièges baquets mérite également d’être souligné. Bien qu’ils soient conçus pour maintenir le conducteur en place lors des accélérations et des virages, ils ne sacrifient pas le confort sur les longs trajets. Que ce soit pour une balade tranquille ou une conduite plus agressive, on se sent parfaitement installé et les kilomètres défilent sans la moindre gêne.

Enfin, la qualité sonore du système Sennheiser joue un rôle crucial dans l’expérience de conduite. Avec ses 11 haut-parleurs bien répartis dans l’habitacle, y compris un caisson de basses, la musique devient un véritable accompagnement lors des trajets. Que vous rouliez calmement ou à toute vitesse, l’immersion est totale grâce à un son clair et puissant, qui complète parfaitement l’atmosphère sportive du véhicule.

Retour d’expérience sur la consommation et les performances hybrides

Lorsqu’on parle de véhicules hybrides, la question de la consommation et de l’autonomie est toujours au cœur des préoccupations. Le CUPRA Formentor VZ eHybrid ne fait pas exception, avec des chiffres sur le papier très prometteurs, mais qu’en est-il sur la route ?

En conditions idéales, le constructeur annonce une consommation mixte située entre 0,4 et 0,6 L/100 km et une autonomie électrique pouvant atteindre 119 km en ville. Cependant, en pratique, les résultats dépendent grandement du style de conduite. Lors du test, en alternant les phases de conduite douce et plus agressive, notamment en montagne, la consommation réelle était évidemment plus élevée, sans pour autant être excessive. En montant à pleine vitesse sur les routes sinueuses, l’hybride se comporte admirablement bien, mais la consommation s’envole rapidement, en particulier lorsque la batterie est déchargée. Malgré cela, le Formentor affiche une performance respectable, avec une consommation avoisinant les 4 litres aux 100 km dans des conditions de conduite plus soutenues. Mais cela dépendant grandement du conducteur.

Gestion hybride intelligente et polyvalence urbaine

Le point fort de ce véhicule réside dans sa capacité à gérer l’énergie de manière intelligente. En conduite urbaine ou sur des trajets tranquilles, le Formentor est capable de fonctionner presque exclusivement en mode électrique, prolongeant ainsi l’autonomie sans nécessiter l’intervention du moteur thermique. Cela le rend particulièrement adapté pour les trajets quotidiens où l’on peut facilement exploiter cette capacité zéro émission. Il est aussi intéressant de noter que, lors des descentes, si vous activez la régénération, vous pouvez récupérer une bonne partie de l’énergie et ainsi prolonger l’autonomie en mode hybride.

Cependant, sur des routes plus exigeantes, comme en montagne, où le moteur thermique entre en jeu plus fréquemment, l’autonomie électrique fond rapidement. Il aurait été intéressant de tester le Formentor sur autoroute pour voir si ces performances se maintiennent sur des trajets plus longs, mais cela montre bien la polyvalence de l’hybride : capable d’être très économique en ville, tout en offrant des performances dynamiques et sportives quand on le sollicite.

Globalement, la gestion hybride du Formentor reste impressionnante. Bien que la consommation en conditions sportives dépasse les chiffres annoncés, cela reste raisonnable compte tenu des performances et du poids du véhicule. Avec un peu de discipline et en optant pour une conduite plus douce, il est possible de profiter des avantages écologiques de l’hybride sans pour autant renoncer au plaisir de conduite qu’offre ce modèle.

Conclusion CUPRA Formentor VZ 272 – Sportivité et écologie, un compromis réussi ?

Le CUPRA Formentor VZ eHybrid 272 DSG incarne parfaitement la philosophie de la marque : proposer un véhicule hybride sportif qui ne fait aucun compromis entre performance et efficience. Dès les premiers tours de roue, on comprend que ce SUV compact est conçu pour séduire les amateurs de conduite dynamique, tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes écologiques. Avec une autonomie électrique impressionnante en milieu urbain, et une capacité à dévorer les routes sinueuses en mode Sport, il parvient à concilier deux mondes que l’on croyait incompatibles.

Certes, sa consommation en mode hybride dépasse les attentes lors d’une conduite agressive, notamment en montagne, mais cela reste acceptable pour un véhicule de cette catégorie. Le confort à bord, les équipements de pointe et l’expérience sonore immersive ajoutent une touche de luxe à chaque trajet, que ce soit pour une balade tranquille ou une session plus sportive.

En définitive, le CUPRA Formentor VZ eHybrid s’adresse à ceux qui cherchent un SUV au design affirmé, capable de se montrer raisonnable au quotidien, mais qui ne rechigne pas à offrir des sensations fortes quand on le lui demande. Un compromis parfait pour les conducteurs qui veulent tout : la sportivité, le confort, et la conscience écologique.