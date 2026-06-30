Huawei LUTERRA : une avancée majeure pour l’énergie solaire intelligente

Huawei frappe fort avec le lancement de LUTERRA, sa nouvelle plateforme de stockage d’énergie intelligente. Lors du salon Intersolar Europe 2026, le groupe a présenté des innovations majeures. Grâce à ses percées technologiques, LUTERRA promet d’optimiser chaque rayon du soleil et de révolutionner la formation des réseaux électriques. Découvrons ensemble pourquoi cette avancée fait tant parler d’elle.

luterra : cinq avancées technologiques pour transformer l’ESS

LUTERRA de Huawei intègre cinq innovations clés pour le stockage d’énergie (ESS). L’architecture « Smart String » à 1 000 V CA garantit une meilleure cohérence des batteries. Les modules en carbure de silicium augmentent le rendement de conversion. De plus, le refroidissement distribué intelligent améliore la dissipation thermique et réduit le bruit de 40%. Une technologie de formation de réseau unique permet d’adapter le système à la puissance du réseau. Enfin, une plateforme de jumeau numérique, couplée à l’intelligence artificielle, offre des prévisions de charge et de puissance très précises pour maximiser la rentabilité.

une architecture innovante pour une énergie solaire performante

La plateforme LUTERRA révolutionne l’installation et l’extension du stockage d’énergie. Son architecture à jeu de barres traversantes facilite le raccordement des câbles et l’extension des capacités. Ainsi, la mise en service est rapide et l’espace au sol est optimisé. Pour l’utilisateur, cela signifie des coûts maîtrisés dès l’installation et tout au long du cycle de vie du produit. Huawei s’engage donc à offrir une expérience utilisateur fluide et performante, du résidentiel au réseau industriel.

les quatre valeurs fondamentales de la plateforme luterra

LUTERRA s’appuie sur quatre piliers forts :

Investissement optimal : une livraison rapide, des coûts réduits, et un retour sur investissement accéléré.

: une livraison rapide, des coûts réduits, et un retour sur investissement accéléré. Rendements plus élevés : l’efficacité est au rendez-vous grâce à une meilleure gestion énergétique.

: l’efficacité est au rendez-vous grâce à une meilleure gestion énergétique. Formation de réseau avancée : le système gère de nombreux scénarios de réseau, garantissant la stabilité.

: le système gère de nombreux scénarios de réseau, garantissant la stabilité. Sécurité renforcée (C2G) : une sécurité avancée assure la sérénité, avec un risque maîtrisé à 1 sur 1 million.

De plus, la nouvelle version LUTERRA S2 cible le marché résidentiel. Elle offre intelligence, sécurité et simplicité pour plus de 4,3 millions de foyers déjà équipés par Huawei.

En conclusion, LUTERRA de Huawei ouvre une nouvelle ère pour le stockage d’énergie, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Son architecture innovante, alliée à des technologies de pointe, pose de nouveaux standards en matière de performance et de sécurité. Ainsi, Huawei continue de façonner la transition énergétique avec des solutions fiables, intelligentes et évolutives.

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