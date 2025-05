Stargate UAE : une avancée majeure pour l’IA mondiale

Le projet Stargate UAE vient d’être dévoilé à Abou Dabi et promet de bouleverser le monde de l’intelligence artificielle (IA). Fruit d’une collaboration sans précédent entre des géants mondiaux de la technologie, il incarne une nouvelle ère de coopération et d’innovation. Mais qu’est-ce qui rend ce projet si ambitieux et porteur d’avenir ?

Une alliance mondiale pour lancer Stargate UAE à Abou Dabi

G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank Group et Cisco unissent leurs forces pour donner naissance à Stargate UAE. Ce partenariat inédit se concrétise autour d’une infrastructure d’IA de pointe implantée à Abou Dabi. La construction de ce campus de 5 gigawatts annonce un tournant dans la collaboration entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Le projet bénéficie aussi d’un soutien politique fort. Il a été lancé en présence des présidents des Émirats arabes unis et des États-Unis. Cette alliance vise à accélérer le développement d’une IA responsable et fiable à l’échelle planétaire.

Les technologies clés et partenaires derrière Stargate UAE

Stargate UAE repose sur une grappe de calcul de 1 gigawatt, avec une mise en service partielle dès 2026. OpenAI et Oracle exploiteront l’infrastructure, tandis que NVIDIA apportera ses systèmes Grace Blackwell GB300.

Cisco assurera sécurité et connectivité optimisées pour l’IA.

assurera sécurité et connectivité optimisées pour l’IA. SoftBank Group renforcera le volet investissement et l’expansion internationale.

renforcera le volet investissement et l’expansion internationale. L’énergie pour ce campus sera issue du nucléaire, du solaire et du gaz naturel pour limiter l’empreinte carbone.

Le campus accueillera aussi un parc scientifique pour nourrir l’innovation et développer de nouveaux talents dans la région.

Les enjeux stratégiques pour l’intelligence artificielle mondiale

Ce projet s’inscrit dans une ambition plus large : faire des Émirats un acteur majeur de l’intelligence artificielle. Avec Stargate UAE, le pays veut stimuler la découverte scientifique dans des domaines clés. Santé, finance, énergie ou encore transports bénéficieront de ces avancées.

Permettre une croissance économique durable. Appuyer la souveraineté numérique nationale. Offrir une infrastructure performante à l’échelle régionale.

Grâce à la collaboration entre les Émirats et les États-Unis, le projet vise aussi à établir de nouveaux standards internationaux pour une IA sûre et éthique.

En conclusion, Stargate UAE symbolise bien plus qu’une prouesse technologique. C’est la preuve qu’une alliance internationale et visionnaire peut transformer le futur de l’IA, soutenir l’innovation mondiale et dessiner de nouvelles opportunités économiques pour tous. Les années à venir s’annoncent prometteuses pour cette plateforme et pour l’écosystème technologique mondial.

