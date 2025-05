Netflix juin 2025 : les nouveautés séries et films à ne pas manquer

Comme chaque début de mois, Netflix met à jour son catalogue avec un cocktail de films, séries et documentaires. Et le mois de juin 2025 ne fait pas exception, plus que le programme du mois de mai . Au programme : des retours très attendus, quelques surprises venues d’ailleurs, mais aussi des grands classiques du cinéma.

Entre la saison 3 de Squid Game qui s’annonce explosive, le grand retour de Ginny & Georgia, ou encore l’arrivée de la série française Olympo, Netflix semble avoir préparé un mois riche pour tous les profils de spectateurs. Les amateurs de frissons retrouveront aussi les volets de Mission : Impossible et Taken. De leur côté, les fans de docs se pencheront sur Titan : le naufrage d’OceanGate.

Voici la liste complète des nouveautés Netflix en juin 2025, classées par date de sortie.

Les séries à ne pas manquer sur Netflix en juin 2025

Dès le 5 juin, c’est le retour de Ginny & Georgia avec une saison 3 très attendue. Après une fin de saison 2 mouvementée, les tensions mère-fille sont loin d’être apaisées. Même jour, autre ambiance, avec la série française Les Survivants, qui mêle mystère et huis clos sur fond de catastrophe.

Le 7 juin, place à la comédie romantique avec Tout le monde aime Jeanne. Un format léger, idéal pour lancer le week-end.

Le 12 juin, Arnold Schwarzenegger reprend du service dans FUBAR, qui revient pour une saison 2. Humour, action et faux-semblants sont toujours au programme. Ce même jour, Netflix propose aussi Tout pour la lumière, une série dramatique qui aborde les coulisses impitoyables du monde artistique.

Le 15 juin, La Brea fait son retour avec sa saison 2. Si vous aimez les univers alternatifs et les mystères temporels, cette série est pour vous.

Le 20 juin, Netflix lance Olympo, une création originale française qui explore les tourments d’une athlète olympique. Entre pression, blessures physiques et crises intérieures, cette série s’annonce intense.

Côté animation et pop culture, KPop Demon Hunters, disponible le 20 juin, pourrait bien créer la surprise avec son mélange improbable de K-pop et de chasse aux démons.

Enfin, le clou du mois : Squid Game – saison 3, dès le 27 juin. La série phénomène sud-coréenne revient avec une nouvelle salve d’épisodes promettant toujours plus de tension et de rebondissements.

Les films à l’affiche de Netflix ce mois-ci

Netflix commence fort le 1er juin avec un trio explosif de la franchise Mission : Impossible : Rogue Nation, Protocole Fantôme et Fallout. De quoi vous offrir une séance Tom Cruise à domicile. Toujours ce jour-là, on retrouve aussi la comédie culte Ace Ventura en Afrique, Un français, et le film poignant #JeSuisLà.

Le 5 juin, Liam Neeson revient dans Taken 1, 2 & 3, pour un marathon 100 % action.

Le 6 juin, Netflix mise sur la tension psychologique avec K.O., un thriller nerveux porté par Laurent Lafitte.

Le 10 juin, place à la comédie avec Termina Golf (Happy Gilmore), un classique du genre.

Dès le 13 juin, la plateforme mise sur des films français variés : Contact, World War Z, Boléro et Le code a changé. Des propositions éclectiques qui s’ajoutent à Sans Sarah, rien ne va !, Il reste encore demain, ou encore Fourmiz pour les plus jeunes.

Le 16 juin, c’est La somme de toutes les peurs qui refait surface, suivi de Le Mystère Henri Pick le 18, et de la comédie générationnelle 40 ans : mode d’emploi le 19 juin.Le 20 juin, le film Le grand bain rejoint le catalogue, accompagné le 21 juin de titres comme Ciel d’octobre, En eaux troubles, Good Boys, ou encore Elvis et Fast & Furious 8.

Les nostalgiques ne seront pas en reste le 23 juin, avec Empire Records, tandis que Les Kaïra ajoutent une touche bien française le 27 juin. Enfin, le mois se termine en douceur le 30 juin avec Cette musique ne joue pour personne, un film à la fois poétique et mélancolique.

Côté documentaires : du réel à couper le souffle

Le 4 juin, Netflix propose #JeSuisLà, un documentaire centré sur l’impact numérique et la quête de sens à l’heure des réseaux sociaux.

Le 11 juin, l’humour noir se mêle à l’enquête avec Y a-t-il un dealer dans l’avion ?, une investigation décalée sur une affaire loufoque mais bien réelle. Le même jour, Titan : le naufrage d’OceanGate revient sur l’accident sous-marin qui avait bouleversé l’opinion publique. Enfin, le 17 juin, retour du duo le plus inattendu avec Kaulitz & Kaulitz – saison 2, qui mêle vie de stars, confidences et excentricités.

Et vous, qu’allez-vous regarder en juin ?

Avec autant de contenus proposés, difficile de ne pas trouver chaussure à son pied. Que vous soyez friands d’action, de romance, de thrillers ou de documentaires, Netflix soigne ses abonnés en ce mois de juin 2025. On y retrouve autant de valeurs sûres que de découvertes inattendues.

🎥 Dites-nous en commentaire : quelle sortie attendez-vous le plus ce mois-ci ? Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !