Tongxin Micro dévoile de puissantes solutions de sécurité optimisées

Le secteur des paiements évolue à grande vitesse, nécessitant toujours plus de sécurité et d’innovation. Au Seamless Middle East Fintech 2025, Tongxin Micro a mis en avant ses nouvelles solutions de puces de sécurité adaptées aux besoins des entreprises et des consommateurs du monde entier. Découvrons ensemble comment ces innovations changent le paysage du paiement sécurisé.

Les dernières innovations de Tongxin Micro en matière de puces de sécurité

Lors de cet événement à Dubaï, Tongxin Micro a dévoilé ses puces haute performance destinées aux cartes à puce et terminaux de paiement. Elles répondent aux normes internationales les plus strictes comme EMVCo et CC EAL6+. Grâce à ces certifications, leurs solutions sont utilisées partout dans le monde, renforçant la confiance dans les paiements numériques.

Des solutions de paiement certifiées pour les marchés mondiaux

Aujourd’hui, les solutions Tongxin Micro équipent des systèmes de paiement majeurs comme UnionPay, VISA, MasterCard, American Express, JCB et Discover. Présentes dans plus de 100 pays, ces puces montrent une compatibilité étendue avec les besoins globaux. Le respect des normes PCI 7.x et UPTS 3.0 renforce la sécurité des transactions sur tout type de terminal.

Technologies avancées pour terminaux de paiement intelligents

La marque ne se limite pas aux cartes, elle innove aussi pour les terminaux. Leur plateforme MIS propose un terminal tout-en-un : il lit les codes NFC/QR et accepte les principaux réseaux de paiement. Autre innovation marquante, la première solution eSIM du marché spécialement dédiée aux appareils de point de vente intelligents. Cela permet une connectivité mondiale immédiate, sans carte SIM physique, rendant les opérations encore plus fluides.

En résumé, Tongxin Micro façonne l’avenir des paiements sécurisés grâce à ses innovations. Forte de plus de 24 ans d’expertise et de 25 milliards de puces livrées, l’entreprise s’affirme comme un acteur clé de la sécurité numérique. Ces avancées profitent autant aux professionnels qu’aux utilisateurs pour des transactions rapides et fiables à travers le monde.

