Netflix : voici les séries et films disponibles en mai 2025

Après un mois d’avril bien chargé, Netflix continue d’enrichir son catalogue avec de nombreuses nouveautés pour ce mois de mai 2025. Séries inédites, suites attendues, documentaires passionnants et films cultes sont au programme. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies, entre fictions captivantes et découvertes surprenantes. Voici la liste complète des séries, films et documentaires à ne pas manquer en mai sur Netflix.

Les séries à découvrir

Netflix démarre le mois avec « Les Quatre Saisons » et la saison 2 de « Hacks » dès le 1er mai. Le 2 mai, « Furtive » revient pour une saison 2, tandis que le 8 mai verra arriver « Pour toujours ». Le 9 mai, « Blood of Zeus » entame sa saison 3. Le 15 mai sera riche avec le retour de « Love, Death & Robots : Volume 4 », ainsi que les nouveautés « Merci et au suivant ! » saison 2 et « Bet ». Le 22 mai, la série « Sirens » fera son entrée. Enfin, le 23 mai, « Big Mouth » reviendra pour une huitième saison, suivi le 26 mai par « Les Chansons de Cocomelon » saison 13 et, le 29 mai, par « Les Dossiers oubliés ».

Les films incontournables

Côté cinéma, Netflix propose dès le 1er mai des classiques et des blockbusters : « Premier Contact », « Insidious : Chapitre 2 », « Dracula », « Bienvenue à Zombieland », « Angry Birds : Copains comme cochons » et « Ténor ». Le 2 mai, « Love, et autres drogues », « Insidious : The Red Door » et « Lisa Frankenstein » viendront étoffer l’offre. Le 7 mai sera marqué par « Balle Perdue 3 » et « The Northman ». Le 11 mai, « Dracula Untold » et « Demi-sœurs » seront ajoutés. « Bad Thoughts » viendra compléter le 13 mai.

Le 14 mai, place à « Chien et Chat ». Le 17 mai, « Il a déjà tes yeux » sera disponible, suivi de « Birdman » et « Le Lion » le 19 mai. Le 21 mai, les films français « Radin ! » et « Les Chèvres » rejoindront la plateforme. Le 22 mai, Netflix proposera également « Downsizing ». Le 23 mai, l’horreur sera au rendez-vous avec « Fear Street : Prom Night ». Le 26 mai, « Paranoïak » prendra le relais. Le mois se terminera en beauté le 31 mai avec « Astérix et Obélix : L’Empire du milieu », « Mes meilleures amies » et « Straight Outta Compton ».

Les documentaires à ne pas manquer

Le mois commencera sous le signe du sport avec « L’Envers du sport : Tirs en suspension » dès le 6 mai, suivi de « L’Envers du sport : La vérité crue sur le Liver King » le 13 mai. Ensuite, le 14 mai sera consacré à l’histoire avec « Une traque américaine : Oussama Ben Laden ». Puis, le 15 mai, les amateurs de football découvriront « Vinícius Júnior, l’attaquant qui danse ». Le 18 mai, le documentaire poignant « Three Identical Strangers » sera disponible. Enfin, le 20 mai, Netflix diffusera « L’Envers du sport : Quarterback à scandale ». Enfin, le 28 mai, la course automobile sera à l’honneur avec « F1 Academy : Que les meilleures gagnent ! ».

Avec une programmation variée mêlant séries événementielles, films incontournables et documentaires captivants, Netflix compte bien satisfaire tous les profils de spectateurs en mai 2025. Entre nouveautés palpitantes et retours très attendus, il y aura de quoi remplir ses soirées sans jamais s’ennuyer. Reste à choisir par quoi commencer ! Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !