Romoss impressionne avec ses solutions de recharge innovantes à gitex africa

Le marché africain de la technologie évolue rapidement. Au GITEX Africa 2025, ROMOSS frappe fort en dévoilant des solutions de recharge innovantes. Avec une gamme moderne et des produits résolument tournés vers un avenir durable, ROMOSS confirme son engagement pour le continent africain.

Romoss présente ses innovations lors du GITEX Africa 2025 à Marrakech

Du 14 au 16 avril 2025, le salon GITEX Africa a accueilli ROMOSS à Marrakech. La marque a profité de cet événement majeur pour présenter ses nouveaux produits phares. On y découvre le MagAir, une batterie ultrafine de seulement 0,88 mm, ou encore la GoldenBox, une batterie magnétique. La série Flashpower impressionne avec sa capacité de charge rapide et son autonomie élevée. Les visiteurs ont aussi pu tester des chargeurs sans fil, des stations d’alimentation, et des adaptateurs pensés pour plus de praticité.

Une nouvelle génération de solutions de recharge durable

ROMOSS n’oublie pas l’aspect écologique. Avec la station d’alimentation X1000 et le panneau solaire RSP100, l’entreprise montre son intérêt pour l’énergie verte. Ces solutions sont pensées pour répondre à la demande d’énergie de plus en plus forte, notamment lors d’activités en extérieur. Pour simplifier le quotidien, la station de charge 6-en-1 Power Cube et le chargeur GaN à 4 ports offrent une utilisation intuitive, avec un écran pour un suivi facile.

Romoss accélère son expansion sur le marché africain

L’Afrique montre une demande croissante en solutions d’énergie innovantes. Fort de ses 20 ans d’expérience et de ses 500 millions d’utilisateurs, ROMOSS affiche de nouvelles ambitions. Un partenariat stratégique avec Retail Group au Maroc va développer les canaux de vente locaux. Enfin, la marque veut investir dans la R&D, le marketing et le service client pour s’adapter à tous les besoins en Afrique.

En conclusion, ROMOSS s’impose comme un acteur majeur de la recharge mobile et durable en Afrique. Grâce à ses innovations, la marque entend continuer de répondre à la demande de technologies avancées. Les consommateurs africains peuvent désormais compter sur des produits fiables pour accompagner leur quotidien et leurs défis énergétiques.

Lisez notre dernier article tech : En trois jours, Clair Obscur : Expedition 33 s’est déjà vendu à 1 million d’exemplaires