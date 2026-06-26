Surprise positive : TECNO révolutionne le PC portable pour tous

La marque TECNO débarque sur le marché français des ordinateurs portables avec un message clair : la performance alliée à l’innovation. Grâce à son expertise dans l’intelligence artificielle et sa présence internationale, TECNO lance une gamme complète de laptops MEGABOOK taillés pour tous les usages. Premier fleuron de cette offensive : le MEGABOOK T14 Air, une machine qui promet de révolutionner le quotidien numérique des Français.

Un design ultra-léger pour un usage quotidien

Le MEGABOOK T14 Air ne passe pas inaperçu. Il affiche un poids plume de 999 grammes, ce qui le rend idéal pour les travailleurs nomades et les étudiants. Son châssis élégant en alliage d’aluminium assure robustesse et finition haut de gamme. On le glisse facilement dans un sac, prêt à vous suivre partout, entre réunions, déplacements ou pauses détente.

TECNO livre ici un ordinateur vraiment pensé pour la mobilité. Ainsi, son format compact de 14 pouces en 16:10 offre un espace d’affichage confortable. Par ailleurs, côté autonomie, la marque annonce qu’il peut tenir toute une journée de travail sans faiblir. Enfin, pour gagner du temps, la charge rapide GaN 65W remet le PC d’attaque en quelques minutes seulement.

Puissance, fluidité et connectivité au rendez-vous

Côté technique, le T14 Air mise sur un équipement solide : un processeur Intel Core i5, 16 Go de mémoire vive et un SSD jusqu’à 1 To garantissent une réactivité immédiate, même pour les usages gourmands. De plus, les créateurs de contenu, étudiants et pros apprécieront ses performances lors du multitâche ou de la création média.

L’expérience utilisateur se retrouve enrichie par un clavier rétroéclairé à quatre niveaux, un obtureur de caméra pour la tranquillité, l’audio DTS Ultra pour un son immersif et une connectivité de dernière génération (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4). Tout y est pour travailler, naviguer ou se détendre dans les meilleures conditions.

Une entrée remarquée sur le marché français

Disponible dès maintenant chez Boulanger en ligne à partir de 799,99 €, le MEGABOOK T14 Air inaugure la gamme T aux côtés des modèles Signature S et K, déjà présents ailleurs dans le monde. Cette nouvelle famille veut allier polyvalence et rapport qualité-prix, accessible au plus grand nombre. TECNO propose des modèles de 399 € à 1 299,90 €, chacun adapté à des besoins précis, pour tous les budgets et styles de vie.

Le français Nicolas de Saint Rémy, Directeur commercial TECNO AIoT West EU, ne cache pas son ambition : faire de la marque l’une des références sur le secteur du PC portable en France. D’ailleurs, l’arrivée des prochains MEGABOOK T16 Pro et T1 15.6 montre que la révolution ne fait que commencer.

Alors, êtes-vous prêts à changer vos habitudes avec un PC portable léger, puissant et abordable ? Partagez votre avis sur le MEGABOOK T14 Air, dites-nous ce que vous en pensez et discutez avec la communauté du Café du Geek !