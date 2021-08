Realme Book : voici le premier ordinateur portable de la marque

Hier était un grand jour pour le constructeur de smartphone Realme. La marque chinoise vient en effet de se lancer dans une toute nouvelle catégorie de produits : les ordinateurs portables. C’est même la première fois que BBK Electronics, la maison mère de Realme, Oppo ou encore OnePlus, se lance dans cette aventure. Le produit prend le nom de Realme Book, ou encore Realme Book Slim en fonction des différents marchés où l’ultraportable sera commercialisé.

Que propose Realme avec son premier ordinateur portable

Après avoir découvert le design du Realme Book, la firme chinoise vient de présenter ce mercredi 18 août l’ensemble des caractéristiques techniques de son premier ordinateur portable.

Pour commencer, nous apprenons que l’ultraportable s’équipe d’une dalle de 14 pouces au format 3:2 avec une définition de 2 160 par 1 440 pixels. L’appareil se veut très fin avec une épaisseur de 15 mm, mais aussi léger avec un poids de 1,38 kg. Profitant de bordure fine, la marque annonce que l’ordinateur portable propose une luminosité de 400 cd/m2.

Au niveau des composants, le Realme Book profite d’un processeur i3 ou i5 de 11e génération. Ces puces sont d’ailleurs couplées à 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de stockage interne SSD PCIe. La connectique se veut quant à elle limitée à un port USB-C classique, un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A et pour finir, une prise jack. À noter, la firme compte proposer un hub USB-C pour étendre les connectiques.

Parmi les autres petites particularités du produit, nous retrouvons la présence du Wi-Fi 6, des haut-parleurs Harman Kardon, mais aussi une fonctionnalité PC Connect permettant de contrôler un smartphone Realme directement depuis l’ordinateur. Dernier point important, l’autonomie. Cette dernière devrait être de 11 heures grâce à la présence d’une batterie de 54 Wh. Afin de recharger l’ultraportable rapidement, la firme livre ce produit avec un chargeur 65W (0 à 50 % en 30 minutes).