Les rumeurs autour des iPhone continuent de vrombir à travers l’internet. Dans un nouveau rapport, l’analyste Ming-Chi Kuo vient d’annoncer une année 2022 tonitruante pour les iPhone avec l’arrivée d’un tout nouveau modèle. D’après ses informations, Apple lancerait un iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Le modèle Mini disparaitrait ainsi pour être remplacé par un modèle Max, mais pas Pro. Un plus grand écran serait ainsi de la partie et il afficherait selon lui « le prix le plus bas jamais atteint pour un grand iPhone ».

Quoi de neuf avec l’iPhone 14 en 2022 ?

Après vous avoir fait découvrir le design de l’iPhone 13 Pro, nous avons maintenant des informations autour de la gamme de 2022 : les iPhone 14. Les informations présentées aujourd’hui proviennent du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la marque à la pomme.

Ming-Chi Kuo est revenu sur l’avenir des iPhone via le média 9to5Mac, plus principalement autour des modèles proposés en 2022. Quatre modèles seraient ainsi au programme : un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. À travers cette déclaration, nous découvrons tout d’abord l’absence de modèle Mini. Un fait somme toute logique étant donné le faible succès de la gamme, qui a d’ailleurs obligé Apple a arrêté la production de cette déclinaison d’iPhone 12. Cependant, un dernier essai sera de la partie avec la gamme d’iPhone 13 de cette année. Le fait important à souligner est l’arrivée d’un iPhone Max, soit un modèle standard avec un écran plus grand.

Selon l’analyste, cet iPhone 14 Max profiterait de la même diagonale que la version Pro Max, soit une taille d’écran de 6,7 pouces. Selon lui, ce modèle profiterait du « prix le plus bas jamais atteint pour un grand iPhone ». Il aurait ainsi un prix de vente sous la barre des 900 dollars aux États-Unis, soit environ 750 euros HT en France. À titre de comparaison, l’iPhone 12 Pro Max a été commercialisé à un prix de départ de 1 099 dollars.

Parmi les autres informations dévoilées, nous apprenons que les iPhone 14 s’armeront d’un capteur photo principal de 48 Mpx sur les modèles Pro, mais aussi la présence de capteurs d’empreintes sous l’écran sur toute la gamme.

