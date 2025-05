EVE Energy dévoile ses batteries innovantes pour un avenir durable

Le secteur du transport évolue rapidement vers des solutions plus propres. EVE Energy, leader mondial des batteries au lithium, innove encore. Lors de sa première journée de la technologie des batteries pour véhicules utilitaires, la société a présenté des avancées majeures. Ces nouveautés intéressent tous ceux qui cherchent à améliorer l’efficacité et la durabilité des véhicules professionnels.

Les nouvelles batteries à source ouverte pour véhicules utilitaires

Lors de l’événement, EVE Energy a dévoilé huit nouvelles batteries à source ouverte. Elles s’adressent à toute une gamme de véhicules utilitaires : camionnettes, camions légers, poids lourds, autobus et engins de chantier. Ces batteries offrent des avantages décisifs : charge rapide, poids réduit, longue durée de vie. Par exemple, la batterie LF125P permet de recharger un véhicule utilitaire en 18 minutes seulement. La sécurité et la fiabilité restent aussi des priorités, avec des garanties allant jusqu’à 10 ans ou 1 million de kilomètres.

Des innovations pour un transport commercial plus écologique

L’objectif est clair : un transport plus respectueux de l’environnement et économique. Les batteries s’adaptent à de nombreux usages. Par exemple, la batterie M254 équipe les camions légers avec 400 kilomètres d’autonomie, même par -20°C. Pour les poids lourds, des batteries haute capacité garantissent une autonomie et une charge ultrarapide. Leur conception modulaire permet une installation simple et rapide, tout en réduisant l’empreinte carbone du secteur.

Les technologies avancées dévoilées par EVE Energy

EVE Energy met en avant cinq technologies clés pour ses nouvelles batteries. Parmi elles :

Une chimie avancée (LMX) avec une puissance accrue de 15 %.

Un système de refroidissement liquide 3D qui prolonge la durée de vie des batteries.

qui prolonge la durée de vie des batteries. Une conception simplifiée qui réduit les pièces et améliore la fiabilité.

Une gestion intelligente grâce à l’intelligence artificielle.

Des tests de sécurité poussés pour une robustesse maximale.

Ces atouts rendent chaque batterie plus performante et sûre, tout en optimisant la consommation d’énergie.

Avec cette nouvelle gamme, EVE Energy s’impose comme un acteur majeur de la mobilité durable. L’entreprise propose des solutions robustes pour chaque type de véhicule utilitaire. Grâce à ses innovations, elle facilite la transition vers un transport plus propre et rentable. Professionnels du secteur, il est temps de découvrir cette avancée pour optimiser vos flottes et réduire vos coûts énergétiques.

Lisez notre dernier article tech : Révolution ludique : sécurité et bonheur avec ICE junior !