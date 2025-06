Syniverse Aduna : un partenariat gagnant pour l’accès aux API réseau

Syniverse et Aduna annoncent un partenariat ambitieux pour transformer l’accès aux API réseau dans le monde entier. Cette alliance vise à simplifier la vie des entreprises et des développeurs qui veulent innover et accélérer leur transformation numérique. Découvrons les avantages de ce rapprochement entre deux acteurs majeurs des télécommunications.

Une alliance stratégique pour faciliter l’accès aux API réseau

Ce partenariat fusionne la force mondiale de Syniverse en messagerie d’entreprise avec la plateforme API d’Aduna. Désormais, Syniverse pourra offrir à ses clients un accès unifié et simplifié aux principales capacités de réseau. Cette intégration promet une large couverture internationale, une sécurité renforcée et de nouvelles opportunités pour les développeurs comme pour les entreprises.

Les avantages du partenariat pour les entreprises clientes

Grâce à cette collaboration, les clients pourront utiliser des API réseau de pointe, comme le Sim Swapping, la vérification de numéro ou encore la localisation d’appareil. Ces fonctionnalités, essentielles pour la sécurité et l’innovation, deviennent accessibles dans un environnement multi-opérateurs. Les entreprises bénéficient ainsi :

D’une intelligence réseau sécurisée en temps réel

D’outils pour lutter contre la fraude

D’une transition numérique plus rapide

D’une expérience client optimisée

Une plateforme unifiée au service des développeurs

Avec l’écosystème grandissant d’Aduna, les développeurs peuvent exploiter des API normalisées et faciles d’accès. Cela leur permet de créer de nouvelles solutions sans se préoccuper des différences entre les opérateurs. L’environnement interopérable favorise l’innovation et la création rapide de services connectés, du CPaaS à la 5G et l’IoT.

En résumé, ce partenariat entre Syniverse et Aduna marque un tournant stratégique pour les entreprises et les développeurs. Il simplifie l’accès aux réseaux, ouvre la porte à de nouvelles applications et renforce la sécurité. L’alliance promet ainsi d’accélérer la transformation digitale tout en offrant de puissants outils de connectivité à l’échelle mondiale.

