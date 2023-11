Test – Geekom A5 : un mini PC surpuissant propulsé par AMD

Geekom, entreprise chinoise spécialisée dans les mini PC, renouvelle sa gamme de mini PC avec ce Geekom A5. Pensé pour prendre le moins de place possible sur un bureau, cette machine sous AMD est proposée à un tarif très attractif. Les caractéristiques sont dignes d’un ordinateur haut de gamme. Les performaces seront-elles au rendez-vous ? Ce Geekom A5 pourrait-il vous faire abandonner votre PC traditionnel ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Geekom A5

Pour qui souhaite s’équiper d’un PC de bureau puissant et fiable, ce Geekom A5 est parfait. L’entreprise chinoise le propose à un tarif contenu : sous la barre des 500 euros en promotion. Les composants utilisés sont de très bonne qualité : dernière génération de processeur AMD, RAM et SSD rapides. Les performances sont très correctes dans tous les domaines. Principalement dédié à la bureautique, il pourra lancer des logiciels de montage ou de 3D et quelques jeux.

Fiche technique

Processeur AMD Ryzen 7 5800H Mémoire Vive (RAM) 32 Go Stockage 512 Go Système d’exploitation Windows 11 Pro Carte Graphique AMD Radeon Vega 8 Prix 599 €

Déballage et présentation du Geekom A5

L’emballage est compact et très soigné. Dès l’ouverture, on fait face au Geekom A5, bien ancré : impossible qu’il soit abimé pendant le transport. Dans la partie inférieure de la boite, on retrouve de la documentation, l’imposant bloc secteur d’alimentation, un câble HDMI et un support VESA, pour monter le mini PC à l’arrière d’un moniteur.

Le Geekom A5 est disponible en une seule configuration. Celle-ci comprend un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 32 Go de mémoire vive DDR4 et un SSD M2 2280 NVMe de 512 Go.

vue éclatée du Geekom A5

Le châssis est en plastique couleur or rose pâle du plus bel effet, avec un contour chromé au-dessus. Le chassis en métal est bien aéré sur les faces latérales et à l’arrière. Si vous êtes familiers de la marque, vous avez sans doute reconnu le design du Geekom Mini IT11 testé récemment. En effet, l’A5 s’inscrit dans la lignée de ce que propose Geekom, avec également le IT13 sorti dernièrement.

Le Geekom A5 semble suffisamment robuste pour le glisser au fond d’un sac à dos pour l’emmener au bureau. Vraiment tout petit, l’ordinateur tient dans la paume de la main. Il mesure 11 cm de côté par 5 cm de hauteur, pour un poids de 652 grammes. Monté sur quatre patins en caoutchouc, il ne causera aucune vibration sur le bureau.

Connectiques

À l’avant, on retrouve le bouton d’alimentation, une prise casque et deux ports USB 3.2 Gen 2 alignés à l’horizontale. La face gauche embarque un lecteur de carte SD tandis que le côté droit comporte une prise antivol Kensington. À l’arrière, on aura droit à deux ports USB C 3.2 Gen 2, deux ports HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 2, un port USB 2.0, et une prise RJ45 pour convenir à toutes les utilisations. Le port d’alimentation est également situé ici, permettant de brancher le transformateur secteur de 120W. Malheureusement, il ne sera pas possible d’alimenter cet ordinateur avec de l’USB-C.

Performances

Le cœur du Geekom A5 est basé sur l’architecture AMD Ryzen par AMD. Son processeur AMD Ryzen 7 5800H commence à dater, puisqu’il est sorti en 2021. On pourrait lui reprocher, mais cela a permis à Geekom de baisser le prix de sa machine sans lésinier sur les performances. Mini-PC oblige, le Ryzen 7 5800H a été conçu pour les ordinateurs portables. Architecture mobile oblige, il n’est pas possible d’ajouter une carte graphique dans ce PC. La Radeon RX Vega 8 intégrée permet d’aller un peu plus loin que la bureautique, en parvenant à lancer quelques jeux, des logiciels de 3D ou de retouche photo.

Au quotidien, le Geekom A5 se révèle extrêmement fluide, que ce soit pour le démarrage, la sortie de veille, l’ouverture d’applications ou la navigation Web. C’est très agréable !

En ce qui concerne le SSD, nous avons de très bons résultats de 3450 Mb/s en lecture et 3113 Mb/s en écriture sur CrystalDiskMark : des valeurs très correctes.

Au niveau des performances de la partie graphique, le Geekom A5 obtient un score de 17 683 sur Geekbench 6. Pour le processeur, le benchmark donne 2014 en signle core et 9409 en multi core. D’excellents résultats sur un PC à ce prix. Si vous pouvez supporter quelques saccades et des temps de chargement plus longs et si vous êtes intéressé par quelques jeux pas trop gourmands, les performances du mini-PC sont suffisantes.

Bruit et refroidissement

Par nature, un mini-PC chauffe : les composants n’ont que très peu d’espace entre eux, il n’y a pas plusieurs gros ventilateurs pour refroidir la machine. Ici, le système de refroidissement reste simple avec plusieurs caloducs permettant de déplacer la chaleur produite par le processeur, puis l’extraction de l’air chaud vers l’arrière de la machine par un ventilateur.

On ne peut pas dire que le Geekom A5 soit vraiment silencieux. Tout d’abord, le ventilateur, bien plus petit que sur un PC classique, doit tourner beaucoup plus rapidement pour extraire la même quantité d’air. Le bruit est plus aigu et désagréable. Heureusement, il ne tournera pas en continu, et il peut moduler sa vitesse. Au repos, en usage bureautique et en lecture de vidéo, l’appareil est pratiquement inaudible. Le ventilateur se réveille occasionnellement : ce n’est pas très dérangeant, mais si vous êtes habitué aux puces M1, M2 d’Apple, le PC fera un peu de bruit. Cependant, et c’est normal, lors de l’utilisation d’applications gourmandes ou des jeux, la ventilation sera soutenue et continue. Pour ces taches gourmandes, le Geekom A5 s’avère aussi bruyant qu’un PC classique.

Le Geekom A5 est pensé pour la bureautique : il trouve parfaitement sa place dans un setup nomade, accompagné du Geekom PM16 que nous avons récemment testé.

Conclusion : le Geekom A5 peut-il vous convenir ?

Pour conclure, le Geekom A5 est un excellent compromis. L’entreprise chinoise réussit à proposer un mini PC ultra performant tout en gardant un prix raisonnable. On reprochera tout de même une ventilation qui peut être un peu bruyante par moments. Dans l’ensemble, le Geekom A5 est très équilibré et polyvalent. Le monde des mini PC n’a plus rien à envier aux ordinateurs classiques pour un usage bureautique : ce Geekom A5 en est la preuve.

On se retrouve avec un ordinateur ultra portable, ultra capable, sans aucun point faible. Si vous regrettez l’absence de carte graphique dédiée, ce PC ne vous est sûrement pas destiné. Pour celles et ceux qui recherchent un petit ordinateur qui s’oublie facilement sur le bureau, pour des usages classiques, le Geekom A5 est une excellente option. En effet, avec un tarif aussi attractif en promotion, c’est le meilleur rapport qualité prix que vous pouvez trouver.

En ce moment, vous pouvez le retrouver en promotion au prix de 429€ au lieu de 599€ sur le site de Geekom ou sur Amazon.