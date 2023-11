Google verse à Apple 36% des revenus publicitaires de recherche de Safari

Chaque fois que vous effectuez une recherche Google sur le navigateur Safari d’Apple, Google verse 36% de tous les revenus publicitaires générés. C’est ce qu’a révélé Kevin Murphy, professeur d’économie à l’Université de Chicago, lors de son témoignage lundi dans le procès en cours du ministère de la Justice (DOJ) à Washington. À noter que Kevin Murphy avait témoigné pour le compte d’Alphabet, la société mère de Google.

Google et Apple : une relation à plusieurs dizaines de milliards de dollars

Ce pourcentage, qui devait rester confidentiel, éclaire sur la relation entretenue par ces deux géants du numérique. Pour rappel, le DOJ a accusé Google d’utiliser ses ressources pour maintenir sa domination sur le marché.

Pour cela, il n’hésiterait pas à payer des sociétés comme Apple dont les produits sont utilisés par des milliards de personnes. Google aurait d’ailleurs payé grassement Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari. Un rapport du New York Times a révélé que Google a versé « environ 18 milliards de dollars » à Apple en 2021.

La majorité des revenus de Google provient de la publicité

Pas plus tard que la semaine dernière, les deux géants high tech ont réfuté ces accusations. Ils ont rendu certains détails de leur accord publics. Néanmoins, Google a déclaré que divulguer plus de détails « nuirait de manière déraisonnable à la position concurrentielle de Google par rapport à ses concurrents et aux autres contreparties ».

Mais que peut bien représenter ces 36% ? Probablement des dizaines de milliards de dollars. Selon Engadget, Google a généré 279.8 milliards de dollars en 2022, dont la majeure partie provenait de la publicité. Pour le moment, ni Google ni Apple n’ont fait de commentaires sur le sujet.