MIPCOM – Le cinéma d’animation international au rendez-vous !

L’exposition internationale du cinéma et de la télévision MIPCOM 2019 se tient à Cannes du 14 au 17 octobre. De nombreuses entreprises y seront présentes dont 3 sociétés coréennes dont on va entre parler à nouveau. Voici RedRover, Alfred Imageworks et FunnyFlux.

REDROVER

Spécialisée dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels. REDROVER a coproduit la première série télévisée 3D et a coproduit des films d’animation 3D. Qui a reçu de nombreux éloges après sa sortie en Amérique du Nord et dans le monde en 2014.

HDR Woncheol, directeur des activités d’animation de REDROVER, a déclaré en interview que la participation au MIPCOM visait non seulement à promouvoir MEGA RACER, qui sortira en 2020. Mais également à promouvoir la réalisation d’autres projets.

MEGA RACER est en phase finale et est un film d’animation de SF réalisé avec des robots compétitifs et transformables. Son contenu porte sur les aventures comiques de la princesse héroïne et des adolescents réunis pour sauver le pays en danger. Le film n’a pas d’âge limite. Et est conçue pour créer une histoire qui surmonte les aventures du héros et qui donne le même sentiment au spectateur. Elle prévoit également de s’étendre au domaine du contenu de la réalité virtuelle à l’extérieur du film.

Alfred Imageworks au MIPCOM 2019

Fondée en 2003, est une société dite de « motion graphique ». Elle travaille sur des projets notamment en publicité, conception audiovisuelle, animation, cinéma et design interactif. Tous les projets d’Alfred Imageworks visent toujours « le plaisir visuel » et la « sympathie émotionnelle ».

Ils présenteront leur long film d’animation « The First Step » à Cannes.

The First Step est un drame sportif pour jeunes adultes. Avec ainsi pour sujet les équipes de basket-ball les plus extraordinaires au monde.

L’histoire du plan B de personnages qui ont raté la plus précieuse opportunité de leur vie. Park Jong-hoo, PDG d’Alfred Imageworks

Alfred Imageworks, qui se concentre sur la conception de personnages, les animations de personnages 3D et les productions cinématographiques de jeux, travaille à la production de plusieurs animations courtes qui possèdent leur perspective du monde.

FunnyFlux

Studio d’animation créatif qui diversifie son modèle commercial en proposant des licences et du contenu, ainsi que d’autres contenus tels que de longues animations et une comédie musicale pour enfants. Il sera également présent au MIPCOM 2019 !

FunnyFlux est une société de production d’animation hautement reconnue en Corée et à l’étranger. Tickety Toc est la première émission en Asie que FunnyFlux a distribuée à Nickelodeon en 2010, a été diffusée dans 170 pays à travers le monde. Super Wings a débuté en Corée en 2014 et dans 90 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Katuri est sorti en 2016 et a remporté le prix du président au Korea Contents Award un an à peine après sa diffusion sur EBS. Et a atteint 5 milliards de vues accumulées en Chine en seulement un an, attirant à nouveau l’attention du marché mondial.

FunnyFlux est actuellement sur le point de lancer le prochain spectacle Dinoster et de le transformer en une marque d’action pour garçons très populaire dans le monde entier, sur les traces de Super Wings et de Katuri. Pour ce faire, FunnyFlux exposera ses personnages ainsi que ses capacités de planification et de production de contenus aux acheteurs étrangers.

