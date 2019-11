EVA : Une immersion VR à couper le souffle

Il faut se l’avouer, sur la scène des nouveautés, cette édition 2019 de la Paris Games Week était relativement décevante. Notamment sur le plan des jeux, malgré quelques opus intéressant comme le remake de Final Fantasy VII par exemple. Néanmoins, un stand a retenu l’attention de l’ensemble de l’équipe durant la soirée réservée à la presse, il s’agit du stand de la société EVA dont nous vous présentons le concept dans cet article.



EVA : l’expérience à retenir de cette #PGW2019

EVA repose sur un concept d’arène de jeu virtuel. Vous êtes équipés d’un casque VR, de manette de jeux et d’un ordinateur sur votre dos.

Par la suite, la partie démarre. Dans le cadre de la Paris Games Week, il s’agissait d’un jeu de tir. Un peu comme Counter Strike mais dans un univers futuriste avec des pistolets lasers. Une vraie réussite.

L’immersion est totale, lorsque vous vous déplacez réellement dans l’arène, votre avatar se déplace dans le jeu. Vous pouvez suivre la progression de vos coéquipiers sur le terrain et suivre leurs actions. Le terrain de 1000m2 offre une possibilité de déplacement folle. Et le matériel suit à la quasi perfection vos actions. Vous mettre accroupi, tirer, vous déplacer, viser, etc … Les sensations sont garanties !



Le concept devrait se développer dans les années à venir en remplacement de mini-golf ou bowling, dans certains hangars de zone de divertissement.

EVA propose même des solutions clé en main appelées smartVR. smartVR vous accompagne de A à Z pour ouvrir votre salle VR en 3 mois. Une offre clé en main incluant jeux exclusifs, matériel et structure, support et réservation en ligne. Si vous avez l’âme d’un entrepreneur, lancez-vous !

Et vous, que pensez-vous de l’expérience EVA ? Avez-vous pu la tester au salon ? Racontez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux et dans les commentaires.

