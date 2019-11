Value UP – Les startups Coréennes innovantes luttent contre Tabac

Le VALUE UP Business Concert 2019 fut organisé au Centre d’innovation de l’économie créative de Séoul le 19 novembre dernier. Une conférence organisé pour mettre en avant les startups Coréennes innovantes. Mais surtout qui cherchent à se developper. La présence de médias internationaux sur place est bien sur primordiale.

Nous y étions présents aux cotés de Geekazine (États-Unis), Xiao Da Channel (Chine), Agence de presse vietnamienne (Vietnam), MyFatPocket (Singapour), Teman Seoul (Indonésie), IT Dong-A, Byline Network et Beta News. Le tout était organisé par Aving News.

La vidéo

Nous avons rencontré une dizaine de Startups dans la journée mais nous allons vous parler des 4 les plus intéressantes en deux articles détaillés !

Big After – Le bonbon après avoir fumé

Big After est une des startups Coréennes innovantes qui veut s’attaquer aux gros sujets de la société et réfléchir à leur après. D’où leur nom « gros après ». Pour le futur, la marque se lancera dans d’autres produits bons pour la santé, comme un shampoings contre la chute des cheveux

Leur premier projet est un bonbon pour évacuer les substances nocives du tabagismes. Près de 69% des substances toxiques éliminées (tests cliniques).

Ainsi, cela aide les fumeurs à pas s’abîmer trop la santé s’ils arrivent pas a arrêter. Et on sait que s’arrêter de fumer est difficile. Donc c’est une solution qui vous permet de continuer à fumer…

Très simple à utiliser. On fume, on prend un bonbon et ça élimine le charbon et nicotine de votre bouche. Cela n’éliminera pas pour autant les risques de cancer mais seulement le goudron de votre sang.

Le projet à reçu 22 000€ en crowdfunding et va arriver dans 500 magasins de cigarettes électroniques en Corée du Sud.

Cependant, un pot de 100 bonbons coûte environ 30€ et il est conseillé d’en prendre un après chaque cigarette. Donc un cout élevé en plus. Cela aurait pu être vendu en médicaments mais un bonbon à la mente est plus accessible.

Six Labs – Tracker votre consommation

Six Labs est une des nombreuses startups Coréennes innovantes que nous avons rencontré. Et nous a présenté l’application Sticks Today.

Sticks Today est une application Bluetooth pour le produit IQOS de Philip Morris. Vous pouvez enregistrer automatiquement votre tabagisme via une connexion Bluetooth, vérifier votre consommation de tabac aujourd’hui et être averti chaque fois que vous fumez, l’historique et le coût de votre tabagisme, vos habitudes.

Suivre vos habitudes de tabagisme est la première étape de la diminution du tabagisme. Sticks Today est un appareil qui se connecte à IQOS pour gérer votre tabagisme.

Les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels montrent les antécédents de tabagisme. Le nombre de cigarettes que vous avez fumées par rapport à vos antécédents moyens et combien vous avez dépensé un jour donné à cause du tabagisme.

Depuis son lancement le 2 septembre sur l’App Store, Sticks Today a au total, dépassé les 10 000 téléchargements.