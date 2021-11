Galaxy Tab S8 Ultra : Samsung passerait à l’encoche pour sa tablette haut de gamme

La série de tablettes haut de gamme Galaxy Tab S de Samsung refait parler d’elle. En effet, les premiers rendus dévoilent une Galaxy Tab S8 assez similaire à la génération précédente, à quelques exceptions près.

Samsung proposerait une tablette encore plus haut de gamme

Les tablettes Samsung de la série Tab S comptaient deux versions à chaque nouvelle génération — la Galaxy Tab S7 et S7+. La Samsung Galaxy Tab S7 FE, plus abordable, est arrivée plus tard. Pour la future version, Samsung pourrait aller encore plus loin pour concurrencer l’iPad Pro d’Apple.

En effet, les rumeurs suggèrent une version Ultra : on aurait donc droit à trois tablettes pour la prochaine génération. Le site 91Mobiles vient de dévoiler en collaboration avec le leaker OnLeaks de premiers rendus de cette tablette.

Contrairement aux Galaxy Tab S8 et S8+, qui se présenteraient comme de simples mises à jour, cette version Ultra opterait pour un écran OLED assez imposant de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une taille d’écran digne d’un PC portable, d’autant que les bordures pourraient être encore plus fines qu’auparavant. Le reste de la fiche technique viserait évidemment le très haut de gamme, avec le Snapdragon 888 ou peut-être même son successeur le SD 898, aucune information n’a fuité à ce sujet.

Une encoche pour la Galaxy Tab S8 Ultra

Une image de rendu de l’arrière de l’énorme tablette révèle qu’elle aura probablement une double caméra. Au dos toujours, une bande magnétique étroite permettra aux utilisateurs d’aimanter leur S-Pen. Le modèle Ultra n’aura pas de prise casque, mais devrait embarquer quatre haut-parleurs. Le capteur d’empreintes digitales serait intégré au bouton d’alimentation.

Ce qui interpelle le plus, c’est évidemment l’apparition d’une encoche placée au sommet de l’écran en mode paysage. Cette encoche, qui rappelle fortement celui des iPhone et récents MacBook Pro,embarquerait les modules photo grand-angle et ultra grand-angle dans des bordures devenues trop étroites. Une ergonomie discutable, d’autant qu’elle ne servirait pas à proposer une reconnaissance faciale sécurisée, similaire à FaceID.

Samsung devrait annoncer sa Galaxy Tab S8 Ultra au premier trimestre de 2022, à un prix encore inconnu.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez toutes les informations sur la tablette Samsung Galaxy Sab S8 !