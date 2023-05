iOS 16.5 est disponible, voici les nouveautés pour votre iPhone

Une nouvelle mise à jour vient d’atterrir sur les iPhone : iOS 16.5. Avec cette version, Apple ne réinvente pas la roue, mais propose tout de même quelques nouveautés et corrections de bugs bienvenus. En plus de cela, un grand nombre de failles de sécurité ont été corrigées. Découvrez tous les changements dans cet article !

Après la mise à jour de sécurité iOS 16.4.1 (a), Apple est de retour avec quelques nouveautés pour les iPhone en introduisant iOS 16.5.

Cependant, cela est très timide par rapport à sa grande sœur iOS 16.4. Pour commencer, Apple propose maintenant un nouveau fond d’écran coloré nommé « Pride ». Un cadran pour l’Appel Watch est aussi disponible avec watchOS 9.5.

Du côté d’Apple News, une petite nouveauté intéressante fait son introduction pour les fans de sport : un onglet Sports venant faciliter l’accès articles, aux scores et aux classements des équipes et des ligues que vous suivez, et plus encore. En plus de cela, les scores et horaires des fiches Mes sports redirigent maintenant vers les pages des matchs afin d’accéder à des informations supplémentaires sur des matchs précis.

Ensuite, iOS 16.3 apporte plusieurs correctifs de bugs sur les iPhone : un premier autour d’un problème empêchant Spotlight de répondre ; un second « susceptible de réinitialiser les réglages de Temps d’écran ou d’empêcher leur synchronisation avec tous les appareils » ; et un troisième ne chargeant pas les contenus sur Podcasts avec CarPlay.

Outre ces quelques nouveautés et correctifs, la mise à jour iOS 16.5 est aussi riche en correctifs de sécurité. Au total, 39 failles ont été comblées, dont trois qui était activement exploitée.

Pour rappel, le processus de mise à jour sur les iPhone reste toujours le même : ouvrir l’application Réglages, appuyer sur le menu Général et sélectionner Mise à jour logicielle et toucher le bouton Télécharger et installer.

