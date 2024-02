Affaire FTX : les clients seront-ils tous intégralement remboursés ?

La plateforme crypto FTX a subi un effondrement conséquent qui a entraîné une perte de plusieurs milliards de dollars pour les investisseurs. Cependant, FTX a déclaré lors d’une audience devant le tribunal, qui s’est tenue le mercredi 31 janvier, que les investisseurs peuvent se rassurer.

Plus précisément, l’avocat de l’entreprise, Andrew Dietderich, a déclaré que FTX devrait « disposer de fonds suffisants pour payer l’intégralité de toutes les réclamations autorisées des clients et des créanciers ».

Les réclamations des clients seront étudiées attentivement

D’après les informations de The Verge, la société paiera ses clients en fonction du prix de la crypto-monnaie qu’ils ont achetée en novembre 2022, lors du dépôt de bilan de la bourse. Néanmoins, l’avocat a précisé que l’entreprise devra examiner au préalable toutes les réclamations pour déterminer si elles sont légitimes.

« J’aimerais que le tribunal et les parties prenantes comprennent cela non pas comme une garantie, mais comme un objectif. Il y a encore beaucoup de travail et de risques entre nous et ce résultat, mais nous pensons que l’objectif est à notre portée et nous avons une stratégie pour l’atteindre », a-t-il déclaré. L’avocat de FTX a également assuré que la société abandonne le restart de l’exchange.

FTX devra rembourser environ 16 milliards de dollars

Pour rappel, FTX était autrefois l’un des plus grands échanges cryptographiques. Néanmoins, la société s’est effondrée en novembre 2022. Cela a entraîné l’arrestation du fondateur et de l’ancien PDG, Sam Bankman-Fried. Un tribunal fédéral a déclaré ce dernier comme étant coupable de fraude en novembre 2023.

La société avait déclaré avoir reçu plus de 36.000 réclamations, qui représentent environ 16 milliards de dollars au total. En 2023, la société avait déclaré qu’elle ne pourrait indemniser que 90% environ des clients.

« J’espère que cela mettra un terme au récit alternatif selon lequel cette entreprise allait très bien depuis de le début. C’était une imposture irresponsable, créée par un criminel condamné », conclut l’avocat.