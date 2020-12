Test – Strong Kit CPL 1000 : un CPL abordable

Publicité

Il est de plus en plus difficile de choisir un CPL tant la concurrence est rude dans ce domaine. Aujourd’hui nous vous présentons le Kit CPL 1000 de chez Strong. Un tarif abordable, une installation très simple, que vaut ce CPL dans les faits ?

Unboxing et design

Commençons par le commencement avec l’unboxing de ce kit CPL 1000 par Strong. Nous retrouverons tout simplement deux CPL, accompagnés de deux câbles RJ45. Rien de plus. Cependant, il est important de notifier que les câbles fournis sont plutôt courts. Si le premier suffit amplement dans la plupart des cas pour connecter le CPL à la box, il faudra probablement se procurer un câble plus long pour le second CPL.

Parlons maintenant design. Comme vous pouvez le voir sur les photos des CPL, ces derniers sont affublés d’une prise gigogne. Le branchement des CPL ne vous fera donc pas perdre de prise de courant, une très bonne nouvelle. Trois LED sont présentes sur la face avant et permettront d’avoir des informations rapidement.





Pour finir sur le design, nous retrouvons les tout derniers éléments sur la partie inférieure de ce kit CPL 1000. Nous avons un port Ethernet LAN, un bouton de réinitialisation ainsi qu’un bouton d’appairage qui sera utile afin de synchroniser les deux CPL.

Mensonge sur les débits ?

Si vous avez déjà fait vos recherches sur des CPL et que vous n’y connaissez pas grand-chose en informatique, alors vous vous êtes sûrement déjà fait avoir sur les débits annoncés. En effet, dans la plupart des cas, si ce n’est pas dans tous les cas, les débits sont exprimés en Mega bits par seconde (Mb/s). Et cette unité de mesure n’a rien à voir avec celle donnée, par exemple, par les fournisseurs d’accès à internet, en Mega bytes par seconde (MB/s). De ce fait, un CPL annoncé à 1000 Mb/s, comme ce kit CPL 1000 ne vous offrira que 125MB/s de bande passante théorique. Ci-dessous vous retrouverez deux Speedtest, un en Ethernet directement branché à la box ainsi qu’un second en passant par le CPL de chez Strong.

Speedtest sans CPL

Speedtest avec le CPL Strong

Comme vous pouvez le voir, la différence est assez flagrante et pourra même vous faire perdre l’intérêt de la fibre. Attention cependant, Strong n’est pas la seule marque à jouer sur ces unités de mesure. Et malgré ce « coup bas », ce kit CPL 1000 offre malgré tout une très bonne stabilité ainsi qu’une grande facilité d’utilisation.

Conclusion

Si vous êtes une personne jouant énormément aux jeux vidéo, ce genre de CPL pourra tout à fait vous convenir, le débit maximum étant largement suffisant. Cependant pour tout ce qui est téléchargement, ou streaming en haute qualité, cette limitation pourra posera quelques soucis si votre box est capable de délivrer de gros débit. Je recommande malgré tout ce kit, de par son prix correct ainsi que sa facilité d’installation. Ce que je reproche à tous les fabricants de CPL, c’est le manque d’honnêteté sur les unités de mesure. Car une personne néophyte se fera très facilement avoir, pensant acheter un produit capable d’offrir de très gros débits.

