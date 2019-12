Une sortie proche pour Mektoub My Love : Intermezzo

Rappelons les faits ; au dernier festival de Cannes fut diffusé Mektoub My Love : Intermezzo, le prochain film de Abdellatif Kechiche (La Vie d’Adèle). Projeté en compétition dans une version non finalisée d’une durée de 3h32, il fit scandale. Ce film a d’abord surpris par sa radicalité ; l’intrigue se déroule en très grande partie dans une boîte de nuit, plaçant les spectateurs au plus près des corps des acteurs. Plusieurs polémiques ont éclatés ; entre autres concernant son caractère sexuel (un discours supposément misogyne, une scène de cunnilingus non simulée de 14 minutes) et ses acteurs (des relations tendues entre Ophélie Bau et Kechiche). La réaction globale envers Mektoub My Love : Intermezzo fut donc très négative (même si le film a su en séduire quelques-uns). Suite à ces polémiques, une attente, voire une hâte de voir ce qui a tant choqué la Croisette a pu se créer rapidement… Mais après 7 mois, aucune date de sortie n’était fixée pour Intermezzo. Un article du Obs vient enfin apporter plus de précisions quant à l’avenir du film…

Shaïn Boumédine et Ophélie Bau dans Mektoub my Love : Canto Uno

Canto Uno, un premier film excellent

Intermezzo fait suite à Mektoub My Love : Canto Uno, sorti en 2017, librement adapté du roman La blessure, la vraie de François Bégaudeau. Ce film, situé dans les années 90, nous fait suivre le jeune Amin (Shaïn Boumédine), revenu à Sète, sa ville natale, pour l’été. Timide, observateur et aspirant scénariste, il y retrouve sa famille ; sa tante (Hafsia Herzi), son cousin dragueur Tony (Salim Kechiouche) et même sa meilleure amie Ophélie (Ophélie Bau). Dans ce film naturaliste, lumineux et rafraîchissant sur le désir, offrant un mélange majestueux entre un certain érotisme aguicheur et une grande pureté, Amin découvre les femmes. Dans Intermezzo, nous retrouverons les personnages de Canto Uno, interprétés par les mêmes acteurs. Quelques nouveaux personnages seront de la partie.

Une sortie pour début 2020 dans une version raccourcie

Et récemment, Le Nouvel Obs a publié un article venant enfin apporter des nouvelles de Mektoub My Love : Intermezzo. Selon « une source interne à la production », Intermezzo, toujours en montage, devrait sortir début 2020 dans une version raccourcie (entre 2h40 et 3h). Il y est précisé que si cette version remportait un succès en salle, Kechiche pourrait exploiter la version cannoise. Nous ne savons pas comment, mais on imagine que cela pourrait se produire lors d’une sortie en DVD et Blu-ray. On ne sait également pas quelle sera sa classification d’âge. Une affaire à suivre pour ce film certainement pas épargné…

Enfin, l’article affirme que Kechiche prévoit de projeter le 3ème volet de Mektoub My Love, sous-titré Canto Due, à la Berlinale ou au prochain Festival de Cannes. Suite logique après Venise pour Canto Uno et Cannes pour Intermezzo…